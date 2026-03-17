LUUP、iUと連携し「春のキャンパスコモン2026」にて安全講習会を開催

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、、情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区、学長：中村伊知哉、以下「iU」）と連携し、2026年3月7日（土）に開催されたUDCすみだ主催の区民向けイベント「春のキャンパスコモン2026」にて、マイクロモビリティの安全な利用普及を目的とした安全講習会を実施いたしました。





| 背景

Luupは“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、2020年よりマイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。電動・小型・一人乗りのモビリティを包括的に取り扱うことで、ファースト・ラストワンマイルの移動手段を確立し、全ての人が自由に移動できる未来を目指しています。



墨田区においては、2023年2月に、同区内にキャンパスを構えるiUと連携協定を締結（※）いたしました。これまでも学生支援や、モビリティを通じた墨田区の交通課題の解決、および地域活性化に取り組んでおります。この度、その活動の一環として、「春のキャンパスコモン2026」にiUと連携して出展し、マイクロモビリティの安全な利用普及を目的とした安全講習会を実施いたしました。

今後もiUと連携し、地域の皆様に交通ルールを遵守いただき、安全かつ適切にサービスをご利用いただくための啓発活動と同時に、墨田区の交通課題の解決や地域活性化に向けた活動を継続してまいります。

※Luupプレスリリース「情報経営イノベーション専門職大学とLuupが連携協定を締結」

（https://luup.sc/news/2023-02-02-iu-partnership-agreement/）

| Luup×iU「安全講習会」実施概要

日程：2026年3月7日（土）10時30分～15時00分

場所：キャンパスコモン（墨田区文花1-19-1）・iU（墨田区文花1-18-13）

内容：マイクロモビリティの安全な利用普及を目的とした安全講習会やご利用ガイドブックの配布

| 「春のキャンパスコモン2026」イベント概要

名称： 春のキャンパスコモン2026

日時： 2026年3月7日（土）10:30～15:00

場所：キャンパスコモン・iU・千葉大学墨田サテライトキャンパスほか（墨田区文花1-19-1）

主催：UDCすみだ

共催；墨田区

後援：千葉大学 / 情報経営イノベーション専門職大学

内容： ミニSL運行、ステージ企画、ワークショップ、姫まつり（フード・ドリンク）、千葉大学卒業展示、LUUP×iU安全講習会

| サービス概要

・内容：マイクロモビリティシェア

・詳細：スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車し、街じゅうにあるポートからポートへの移動ができます。

・ご利用料金：ライド基本料金50円（税込）＋時間料金1分あたり20円（税込）

※一部地域では料金が異なります

・電動キックボードのご利用について：アプリから１.年齢確認書類の登録と２.交通ルールテストの連続満点合格が電動キックボードのご利用条件となります。

・保険：電動キックボードや電動アシスト自転車に乗車中の事故における、対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が補償の対象となります。

https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573

【会社概要（URL：https://luup.sc/）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。

【本件に関するお問合せ先】

・E-mail：pr@luup.co.jp

・報道関係者お問合せ：コーポレートサイト（https://luup.sc/）下部のお問合せフォームより「報道・メディアの方向け」を選択の上、ご連絡ください

・サービスに関するお問合せ：https://support.luup.sc/hc/ja/requests/new