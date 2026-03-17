「ビザスクdirect」に正社員採用向けAI候補者レコメンド機能を追加！求人公開と同時にマッチ度の高い候補者を提案し、検索工数ゼロで即スカウト送付を実現

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、多様な「知見」を起点にした人材マッチングサービス「ビザスクdirect」において、正社員求人の公開と同時にAIがマッチ度の高い候補者を自動提案する「AI候補者レコメンド機能」の提供を開始しました。

本機能により、採用担当者は求人審査通過直後に検索作業を行うことなく、AIが選定した候補者へ即座にスカウト送付が可能になります。これまで候補者の検索・選定に要していた工数を削減し、採用活動の初動を大幅に加速します。

「ビザスクdirect」は、当社が保有する国内20万人超のエキスパートデータベースから、企業が本当に解決したい課題に必要な実践的スキルや専門性を持つ人材を、正社員や業務委託といった雇用形態を問わず直接探せる人材マッチングサービスです。

従来の転職サービスではアプローチが難しい専門性の高い人材の採用を、成果報酬は一律、初期費用・求人掲載無料で始めることができます。職種や経験年数、年収といった「スペック」ではなく、実務経験にもとづく「知見」を軸に人材を検索できることが特長です。

採用競争が激化するなか、優秀な候補者へいかに早く接触できるかが採用成果を大きく左右します。従来の採用プロセスでは、求人公開後に採用担当者がデータベースから候補者を探し、多数のプロフィールを確認しながら選定する必要があり、採用の初動に時間を要することが課題となっていました。また、スカウト対象の選び方が担当者の経験やスキルに依存しやすく、成果にばらつきが生じるケースもあります。

「ビザスクdirect」のクライアント企業からも、候補者選定に時間を要することや、より精度の高いマッチングを効率的に行いたいという声が寄せられており、こうした課題を解消し、誰もが最短距離で理想の候補者に出会える環境を実現するため、「AI候補者レコメンド機能」を開発しました。

◼️「AI候補者レコメンド機能」について

「AI候補者レコメンド機能」は、正社員求人の審査通過のタイミングで、AIが最大10名のスカウト候補者を自動でリストアップする機能です。

求人要件（仕事内容・応募資格等）と、求職者の職歴に加え、これまで当社のサービスを通じて実施されたインタビューの対応実績などの知見情報を照合・解析することで、マッチ度の高い候補者を抽出します。

※本機能による候補者リストの閲覧には、有料プランのご契約が必要です。

＜特長＞

・「探す」手間をゼロに

求人審査通過と同時に候補者リストが自動生成されるため、検索作業を経ることなくスカウト送付へ即着手でき、採用活動の初動を大幅に短縮します。

・ハイクラス人材データベースを基盤とした質の高い母集団形成

当社が保有する国内20万人超のエキスパートデータベースの中からレコメンドが行われるため、専門性や実務経験を備えた人材に効率的にアプローチできます。

・属人化の解消

AIが客観的なデータに基づいて候補者を抽出するため、採用担当者の経験値に依存せず、安定した基準で候補者選定を行うことができます。

現在は正社員採用のみをレコメンド対象としていますが、2026年夏頃を目途に業務委託へも対象拡大を予定しており、あらゆる雇用形態において「知見を持つプロフェッショナル」と「企業」がよりスピーディーに出会えるプラットフォームへと進化を続けていきたいと考えています。

◼️「ビザスクdirect」について

「ビザスクdirect」は、当社が保有する国内20万人超のエキスパートデータベースから、企業が求める知見を持つ人材を、正社員や業務委託といった雇用形態を問わず直接探せる人材マッチングサービスです。従来の採用媒体のように企業名や経験職種ではなく、「知見（＝できること）」を起点に、一つのプラットフォームから最適な人材を見つけることができます。

初期費用や求人掲載料は無料。一般的な人材紹介やダイレクトリクルーティングサービスとは異なり、候補者の年収に関わらず成果報酬は一律（正社員90万円～、業務委託30万円～※プランごとに異なる）のため、予算を気にせず効率的な採用活動が可能です。

「ビザスクdirect」のご利用方法・料金プラン詳細はこちら(https://direct.visasq.com/)（法人向け）

知見を活かしてご活躍されたい方はこちら(https://expert.visasq.com/)（個人向け）

◼️株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。

「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を支援。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の4社に1社において導入実績を有する。※複数部署での導入も1社扱い（2026年3月時点）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/