ジェイテクト、バレーボール事業を株式会社ジェイテクトSTINGSに移管

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト(本社：愛知県刈谷市、取締役社長：近藤禎人、以下「ジェイテクト」）は、2026年4月に、ジェイテクトが運営する男子バレーボールチーム「ジェイテクトSTINGS愛知」に関わるバレーボール興行、グッズ販売、地域社会との交流活動等の企画・運営関連事業を、2025年10月に設立した株式会社ジェイテクトSTINGS（以下「ジェイテクトSTINGS」）へ移管いたします。

ジェイテクトはMVV（Missoin Vision Value）に基づく事業活動に加え、「ジェイテクトグループ社会貢献活動方針」で掲げる環境・地域貢献・スポーツ振興への取り組みも進めています。

このたびのジェイテクトSTINGSへのバレーボール事業の移管により、地域やスポーツに関する新たなソリューションを創出し、これまで以上に、地域に夢と元気と笑顔を届け続けられるよう努めてまいります。

【ジェイテクトSTINGSの会社概要】

会社名 株式会社ジェイテクトSTINGS

設立時期 2025年10月

本社所在地 愛知県岡崎市

代表取締役 石井 裕二

事業内容 バレーボール興行、グッズ販売、地域社会との交流活動等の企画・運営関連事業