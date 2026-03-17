「ダブルアンド デイナイト」 から、進化した登降園ママの通勤リュック「ポッケス ハグリュック3」デビュー

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社は、働く女性が１週間を最高に気持ち良く始めるためのお仕事バッグを提案する「W&.Day/Night」（ダブルアンド デイナイト） より、働くママへ向けた人気通勤リュックをアップデートした「ポッケス ハグリュック3」を、公式オンラインストアにて、販売を開始いたしました。

「ポッケス ハグリュック3」は、子育て中の女性社員チームが企画・開発した、登降園ママへ向けた通勤リュックシリーズです。3 回目となるモデルチェンジでは、ユーザーの声を反映し、子供の送迎を伴う通勤がさらに快適になるようアップデートしました。

新たに、フロントポケットや付属ポシェットの拡大や、背負ったままアクセスできるサイドポケットの追加、ショルダーハーネスの強化など、使い勝手を向上させています。内装には、引き続きポケットティッシュ専用ポケットや、ポリ袋を固定し簡易ごみスペースにもなるスナップ付きボトルホルダーなど、実用的でユニークなポケットを搭載しています。付属のポシェットは、送迎時や社内移動など、両手を自由に使いたい時に役立ちます。また、本体生地には弱撥水加工を施し、雨除けフラップ付きのPC収納部も備えているため、雨の日も安心です。

■機能紹介

リュックを降ろせない時に便利な、ちょい掛けポシェット

子供と手を繋いだり、抱っこ紐を併用する時に役立つ、ちょい掛けポシェット。頻繁に出し入れする財布や携帯電話の収納に便利です。従来より、ショルダーベルトを強化し容量を拡大。簡易的にペットボトルも収納できるサイズになりました。

子育てシーンにも対応する、ユニークな内装仕様

子供の鼻をかむなど、必要な時にすぐ取り出せるポケットティッシュ専用ポケットと、その背面に簡易的にごみ等を入れられるビニール素材のポケットを配置。その他、ポリ袋を広げて固定できるスナップ付きボトルホルダー、上部のデッドスペースを活かしたハンモックポケットなど、多彩なポケットを備えます。

勝手に開けられない、セキュリティフック

フロントポケットには、セキュリティフック付き。混雑した場所での防犯や、自転車の後ろに乗せた子供が不用意に開けるのを防ぎます。

雨の日も安心な、撥水加工素材

弱撥水加工を施したナイロンツイル素材を採用。PC 収納部は雨除けフラップ付きで、フラップ内のポケットにUSB メモリやモバイルWi-Fi などを収納可能です。

背負ったまま取り出せる、ワンアクションポケット

リュックサイドに、背負ったままでもアクセスできるポケットを追加。登園時や改札を通る時など、慌ただしい朝でもスムーズです。

■商品詳細

ブランド：W＆.Day/Night（ダブルアンド デイナイト）

シリーズ：ポッケス ハグリュック3

カラー：ブラック、アッシュブラウン、ダークグレー

品番 ／ 形状 ／ サイズ（W×H×D） ／ 容量／ 重量 ／ 税込価格

20211 ／ リュック(13.3 インチPC) ／ 26×38×15cm ／ 13L ／ 780g ／ 22,000 円

20212 ／ リュック(14.0 インチPC) ／ 29×42×16cm ／ 19L ／ 850g ／ 24,200 円

20213 ／ リュック(15.6 インチPC) ／ 32×45×18cm ／ 25L ／ 930g ／ 26,400 円

■ W＆.Day/Night( ダブルアンド デイナイト) とは

「月曜の朝はキライだ。なんて、もう思わない」をキャッチコピーに、働く女性が1 週間を最高に気持ちよく始めるためのツールとして、魅力的で使いやすいビジネスバッグや、使いやすくて心が弾む雑貨をお届けします。繊細なこだわりに応えるため、ニュートラルカラーやサイズのバリエーションを豊富に取り揃えました。Instagram や公式オンラインストアでは、働く女性のライフスタイルを豊かにするための情報コンテンツを充実させています。

公式オンラインストア：https://w-and-daynight.com/

Instagram：https://www.instagram.com/w_and_daynight/