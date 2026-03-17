【TAC公務員】「立川周辺市役所 人気試験種の攻略法」を3/25（水）にオンラインで開催します！
資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けて「立川周辺市役所 人気試験種の攻略法」をオンラインで開催します。
2026年3月25日（水）19：00～、TAC立川校より配信します！
ご予約はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tachikawa
公務員試験全般の概要から、立川周辺市役所、特別区、東京都など人気試験の概要、学習プラン、コ―スのご案内まで、立川校担任講師がご説明いたします。
長年に渡り多くの受験生を見てきた担任講師目線でお伝えします！
※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。
■日時／場所
2026年3月25日（水）19：00～
オンラインで開催（Zoomにて配信します）
- 立川校担任講師のご紹介
TAC公務員講座 須田 佑介 講師
立川校には、地元はもちろん周辺大学からも多数の受講生が通学されています。TAC立川校には、『豊富な生講義』&全国規模で開講しているTACならではの『公務員試験に関する大量の情報』が揃っています。また、合格を目指す受験生一人ひとりのモチベーション維持に注意を払った個別指導をモットーに、きめ細やかな指導で受験生を全面的にバックアップしています。最後まで諦めず頑張れば合格に近付くことができます。立川校で共に合格を目指して頑張りましょう！
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tachikawa
2027・2028年合格目標のコースが今お得！
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【2027年合格目標】（入門）総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)
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※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ
【2027年合格目標】（入門）総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)
複数合格を狙えるスペシャルコース
※入門は算数・数学が苦手な方にオススメ
【2028年合格目標】2年総合本科生・2年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)
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https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html