画像生成AIのゲームチェンジャーをPhotoshopで使いこなす！ 『Nano Banana & Photoshop　生成AIデザインアイデア120＋カタログ658』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『Nano Banana & Photoshop 生成AIデザインアイデア120＋カタログ658』を発売しました。

『Nano Banana & Photoshop 生成AIデザインアイデア120＋カタログ658』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303045/

Photoshopは同じアドビのFireflyだけでなく、複数の画像生成AIパートナーモデルも統合しました。中でも最も注目されているパートナーモデルが「Nano Banana」です。Googleが開発した大規模AIモデル「Gemini」の画像生成・編集能力を、Photoshopの環境で引き出すことが可能となりました。これにより、これまでは複雑な操作や沢山の工程を経て実現させてきた高度な画像加工やレタッチが、プロンプトのみで行えるようになりました。

例えば、クリエイターが画像生成AIを用いる場合、「作品を制作するには “商用利用の安全性が担保された” Fireflyを活用する」、「膨大な数のデザインアイデアやモックアップ作成・シミュレーションを行うにはNano Bananaを活用する」といった方法で、効率化のみならずクリエイティブの幅をさらに広げることが可能です。

本書は、Nano Bananaを用いた778点のアイデア＆カタログとそのプロンプトを収録。PhotoshopでNano Bananaを使いこなすTipsの紹介もしています。さらに、Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image）およびNano Banana Pro（Gemini 3 Pro Image）に対応するほか、一部のサンプルデータをダウンロードできます。画像生成AIをうまく操って、クリエイティブワークのさらなる向上にお役立てください。

〈こんな方にオススメ〉

・Nano Bananaを上手く操りたい人

・PhotoshopでNano Bananaを活用したいPhotoshopユーザー

・とにかくたくさんのデザインアイデア出しをしたい人

〈本書の内容〉

■Introduction Nano Bananaとは

■PART 1 生成デザインアイデア

■PART 2 生成デザインカタログ

■Appendix PhotoshopでNano Bananaをうまく活用する

〈著者プロフィール〉

コネクリ（CONNECRE）

ウェブデザイナーとしてキャリアをスタートして、アプリ・ゲームなどのUI/UXを担当、現在はインハウス寄りのアートディレクター兼デザイナー。自社、受託ともにウェブ・アプリ・グラフィック・ゲームの実績多数。個人サイト（CONNECRE）やSNSにて、Photoshop・Illustrator・Fireflyの作例を発信中！個人としての仕事は、動画制作『【アーティストに学ぶ】#33-アドビ公式』、登壇『Adobe MAX Japan 2025』、執筆『AI×Photoshopデザインとレタッチ 表現力・効率を最大化する！』（共著、エムディエヌコーポレーション）など、著書8冊。

いとくに

香川を拠点に活動するグラフィックデザイナー兼ディレクター。Adobe Community Expert。Adobe MAX Japan 2023、「朝までイラレ」に登壇。Xで映像クリエイター向けのIllustrator Tips、YouTubeショートとTikTokでは「音を消さないと理解できないアドビアプリのTips」を発信。アドビ公式「デザインクイズチャレンジ」「PsとAiを実践的に学ぶ！クリエイター直伝のテクニック集」 執筆。著作は『After Effectsエフェクト＋モーション＋映像加工 すぐに使える実用アイデア見本帳』（共著、エムディエヌコーポレーション）、『iPadで描こう！ Procreateイラストテクニック』（玄光社）をはじめ、amity_senseiのすべての著書で執筆協力。著書『伝わる！動画テロップのつくり方』（玄光社）のカバーデザイン、月刊誌「VIDEO SALON（玄光社）」では、同著者連載記事ページのレイアウトデザインを手がける。自身が出資してIllustratorを教える『Illustratorの逆コンサル』の企画も行う。クリエイターチーム「よんどび」ではXにて毎月ライブ配信中。

【仕様】

コネクリ、いとくに 共著

定価2,200円（本体2,000円＋税10％）

B5判／160ページ／オールカラー／ダウンロードデータあり

ISBN 978-4-295-20839-6

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/