日常の尊さを知るロングセラー死別コミックの新版登場！ 『新版 旦那が突然死にました。』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、日常の尊さを知る死別コミックエッセイ『旦那が突然死にました。』の新版『新版 旦那が突然死にました。』を発売しました。

『新版 旦那が突然死にました。』

https://books.mdn.co.jp/books/3225403027/

～結婚4年目、愛する夫が突然死んだ。3歳と1歳の子どもを残して。なんの予兆もない、晴天の霹靂だった～

もし今日、大切な人を突然失ったら――。だれもが向き合う可能性のある「愛する人の死」を真正面から描いた、泣けて、笑えるコミックエッセイ。描き下ろし26ページを加えた新版です。心が引き裂かれる痛み、悲しみ、当たり前の日常を失った絶望。生きている意味もわからない、希望も見えない……。自分の生き方を模索する一年目。仕事復帰。過酷なワンオペ育児と、子ども達への苛立ち。大きな仕事への挑戦とプレッシャーのなか追い詰められるほどに揺れた二年目。卒園と入学。ひとりで迎えた子どものハレの日。自分で稼ぐ覚悟、子ども達を育て上げる覚悟。自分の力で生きると決めた三年目。そして、本書では旧版出版後の歩みを新章として収録。一人で子ども達を育てる苦労、変わることのない現実と、癒えない苦しみ。死別から4～8年後の出来事や心境の変化、死別者支援の活動など、著者の「その後」を描きます。

死を思うほどの悲しみや苦しみ、怒りを率直に描いた話題作。愛する家族がいる人、別れを経験した人、孤独とたたかっている人。読む人の心に響くほろりと泣けて、くすりと笑える実話です。

〈こんな方にオススメ〉

・愛する家族がいる人

・別れを経験した人

・孤独とたたかっている人

・ワンオペ育児とたたかっている人

〈著者プロフィール〉

せせらぎ

結婚4年目、33歳の時に最愛の旦那と突然死で別れる。残された子は当時、3歳と1歳の男の子。ほぼ無職の状態で思いがけずのシングルマザーに。気持ちの吐露の場としてブログ「きみといっしょに」が人気を集め、SNS発信を通じて多くの死別者と関わることになり死別コミュニティ『せせらぎhouse(https://www.seseragi-salon.fants.jp/)』と死別サイト『せせらぎヴィレッジ(https://seseragi-village.com/)』を立ち上げる。幽霊の旦那を心に抱え、思い通りにいかない人生と育児に一人向き合い生きている。

【仕様】

せせらぎ 著

定価1,650円（本体1,500円＋税10％）

A5判／208ページ／オールカラー

ISBN 978-4-2952-0834-1

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

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E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/