田んぼの生き物を網羅する名著『田んぼの生き物図鑑』を12年ぶりに改訂 『新版　田んぼの生き物図鑑』刊行！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、2026年3月17日、『新版 田んぼの生き物図鑑』を刊行いたしました。

2005年に初版が刊行し、2013年に増補改訂新版となった『田んぼの生き物図鑑』は、田んぼの自然環境に興味を持つ人々のバイブルでした。この長年愛されてきた図鑑を12年ぶりに改訂いたしました！

本書籍は、田んぼとその周辺環境に生息するさまざまな生物を、カメラマン内山りゅう氏が撮影した生態写真を使って、分類ごとに章立てして解説しました。田んぼでよく見られる種から、今や見ることが難しくなってしまった種。近年になって侵入してきた外来種など、600種以上の生き物を紹介しています。

田んぼが食糧生産の場としてだけではなく、さまざまな生き物の住処としても重要なことがわかる1冊です。

【新版のポイント】

1：新たな外来種や近年分類が分かれた種など新規掲載種を追加！

紹介している生き物は600種類を超えました。

2：田んぼを餌場や渡りの休憩地として使う「鳥類」を新たな章として追加！

『ハンディ図鑑 日本の野鳥』の著者である叶内拓哉氏の執筆で、田んぼを渡りの休憩地や餌場として使う鳥たちを解説。

3：これまでの掲載種の情報は最新版のものにアップデート！

【目次】

田んぼとは／田んぼの一年／田んぼの形態／田んぼと獣害／田んぼの言葉

第1章 爬虫・両生類 ヘビやカメ、カエルの仲間

第2章 魚類 メダカやドジョウの仲間

第3章 鳥類 スズメやサギの仲間

第4章 昆虫類 トンボやアメンボの仲間

第5章 甲殻類 エビやカニの仲間

第6章 貝類・その他の動物 タニシやヒルの仲間

第7章 植物 水草や雑草

【著者プロフィール】

●著者：内山りゅう

ネイチャー・フォトグラファー。東海大学海洋学部水産学科卒業。“水”に関わる生き物とその環境の撮影をライフワークにしている。主な写真集に『アユ』（平凡社）、『大山椒魚』（ビブロス）、『青の川 奇跡の清流 銚子川』（山と溪谷社）ほか、主な著書に『山溪ハンディ図鑑 日本の淡水魚 第4版』『日本のドジョウ』『日本のタナゴ』『日本のウナギ』（山と溪谷社）他多数がある。近年はテレビの自然番組の制作にも携わる。

【商品詳細】

書名：『新版 田んぼの生き物図鑑』

著者：内山りゅう

定価： 4,620円（本体4,200円＋税10%）

発売日：2026年3月17日

仕様：B5変形判 オールカラー 368ページ

https://www.yamakei.co.jp/products/2825063770.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：平野

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

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