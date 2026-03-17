【愛を知らないニセ聖女×自分を愛させたい海賊船長の押し倒しラブコメディ！】『偽り聖女は眠らない海賊の抱き枕になりました』1巻が2026年3月17日（火）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『カドコミ』で連載中の漫画『偽り聖女は眠らない海賊の抱き枕になりました １』（漫画：潤宮るか、原作：山本風碧）を2026年3月17日（火）に発売いたします。

『偽り聖女は眠らない海賊の抱き枕になりました １』

漫画：潤宮るか

原作：山本風碧

押し倒したい！ 海賊船長とのラブコメファンタジー！

「カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/1177354054888127293)」発の原作が単行本で登場！

あらすじ

修道院でひっそりと育った少女アンジェラは、触れた相手を眠らせてしまう不思議な力のせいで、恐れられる存在だった。

「聖女が亡国を再興する」という予言により、帝国は次々と聖女狩りを始め、ついに修道院も危機にさらされてしまう。

さらには聖女を狙う海賊までやってきて……!?

攫われそうになった友人のナタリアを守るため、アンジェラはとっさに「私が聖女です」と嘘をついてしまう。

不眠の呪いを背負った海賊船長のブラッドは、アンジェラに触れたことで、深い眠りに落ちてしまい……。

愛を知らないニセ聖女と、自分を愛させたい海賊船長。

触れたら眠る二人の関係は、はたして恋に変わるのか――？

＜連載ページ＞

▼カドコミ

https://comic-walker.com/detail/KC_007054_S/episodes/KC_0070540000300011_E?episodeType=first

▼ニコニコ漫画

https://manga.nicovideo.jp/comic/74437?track=keyword_search

登場人物

アンジェラ・ハマートン

人に触れると眠らせてしまう力を持つ少女。

友人ナタリアを守るため、とっさに聖女だと嘘をつき、海賊船で船長の“抱き枕”になることに……。

ブラッド

不眠の呪いを受けた海賊船の船長。

呪いを解くため“聖女”を探しており、アンジェラに触れたことで、運命が動き出す。

ナタリア

アンジェラの力を唯一怖がらない友人。

レイラ

修道院のシスター。

アンジェラ達の親のような存在。

ジョシュア

海賊船の乗組員。

本編紹介

特典情報

電子書籍（全サイト共通）：4Pキャラクター設定資料＆プロフィール

アニメイト：描き下ろしB6サイズビジュアルボード

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3385617/

メロンブックス：描き下ろしイラストカード

https://www.melonbooks.co.jp/fromagee/detail/detail.php?product_id=3463496

とらのあな：特製イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012769435/

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

書誌情報

書名：偽り聖女は眠らない海賊の抱き枕になりました １

漫画：潤宮るか

原作：山本風碧

発売：2026年3月17日（火）

定価：836円（本体760円＋税）

判型：B6判

ページ数：172ページ

ISBN：978-4-04-685124-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000149/)

プロフィール

漫画：潤宮るか（うるみや るか）

イラストレーター／漫画家

女性向け、日常とファンタジーの融合や動物を描くことを得意としている。

X：https://x.com/lovecom000

原作：山本風碧（やまもと ふみ）

小説家

ライトノベルやキャラ文芸・児童向け作品など幅広いジャンルの作品で活躍している。

X：https://x.com/_greenapplegg

関連URL

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