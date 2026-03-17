【愛を知らないニセ聖女×自分を愛させたい海賊船長の押し倒しラブコメディ！】『偽り聖女は眠らない海賊の抱き枕になりました』1巻が2026年3月17日（火）発売！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『カドコミ』で連載中の漫画『偽り聖女は眠らない海賊の抱き枕になりました　１』（漫画：潤宮るか、原作：山本風碧）を2026年3月17日（火）に発売いたします。




『偽り聖女は眠らない海賊の抱き枕になりました　１』


漫画：潤宮るか


原作：山本風碧



押し倒したい！ 海賊船長とのラブコメファンタジー！


「カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/1177354054888127293)」発の原作が単行本で登場！



あらすじ

修道院でひっそりと育った少女アンジェラは、触れた相手を眠らせてしまう不思議な力のせいで、恐れられる存在だった。


「聖女が亡国を再興する」という予言により、帝国は次々と聖女狩りを始め、ついに修道院も危機にさらされてしまう。


さらには聖女を狙う海賊までやってきて……!?



攫われそうになった友人のナタリアを守るため、アンジェラはとっさに「私が聖女です」と嘘をついてしまう。


不眠の呪いを背負った海賊船長のブラッドは、アンジェラに触れたことで、深い眠りに落ちてしまい……。



愛を知らないニセ聖女と、自分を愛させたい海賊船長。


触れたら眠る二人の関係は、はたして恋に変わるのか――？






＜連載ページ＞


▼カドコミ


https://comic-walker.com/detail/KC_007054_S/episodes/KC_0070540000300011_E?episodeType=first



▼ニコニコ漫画


https://manga.nicovideo.jp/comic/74437?track=keyword_search




登場人物


アンジェラ・ハマートン


人に触れると眠らせてしまう力を持つ少女。


友人ナタリアを守るため、とっさに聖女だと嘘をつき、海賊船で船長の“抱き枕”になることに……。　






ブラッド


不眠の呪いを受けた海賊船の船長。


呪いを解くため“聖女”を探しており、アンジェラに触れたことで、運命が動き出す。






ナタリア


アンジェラの力を唯一怖がらない友人。






レイラ


修道院のシスター。


アンジェラ達の親のような存在。






ジョシュア


海賊船の乗組員。






本編紹介




















特典情報



電子書籍（全サイト共通）：4Pキャラクター設定資料＆プロフィール



アニメイト：描き下ろしB6サイズビジュアルボード


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3385617/



メロンブックス：描き下ろしイラストカード


https://www.melonbooks.co.jp/fromagee/detail/detail.php?product_id=3463496



とらのあな：特製イラストカード


https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012769435/



※特典はなくなり次第終了となります。


※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。



書誌情報


書名：偽り聖女は眠らない海賊の抱き枕になりました　１


漫画：潤宮るか


原作：山本風碧


発売：2026年3月17日（火）


定価：836円（本体760円＋税）


判型：B6判


ページ数：172ページ


ISBN：978-4-04-685124-6


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000149/)






プロフィール

漫画：潤宮るか（うるみや るか）


イラストレーター／漫画家


女性向け、日常とファンタジーの融合や動物を描くことを得意としている。


X：https://x.com/lovecom000



原作：山本風碧（やまもと ふみ）


小説家


ライトノベルやキャラ文芸・児童向け作品など幅広いジャンルの作品で活躍している。


X：https://x.com/_greenapplegg



関連URL

グローバルコミック部公式X：https://x.com/kd_globalcomic


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