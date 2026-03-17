新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』、PlayStation(R)5版およびSteam(R)版の配信開始、いち早くプレイ可能！

ネットマーブルジャパン株式会社

●Steam(R)版は配信開始わずかでグローバルでのSteamTop Sellersランキングで6位を獲得

●モバイル版を含む全プラットフォームで正式リリースは3月24日（火）午前0時より開始

ネットマーブルは、3月24日（火）に全世界同時正式リリースを予定している新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』（開発：Netmarble F&C Inc.）において、本日3月17日（火）午前2時より、PlayStation(R)5版およびSteam(R)版の配信を開始したことをお知らせいたします。

◆『七つの大罪：Origin』PlayStation(R)5版およびSteam(R)版の配信開始、いち早くプレイ可能！

『七つの大罪：Origin』本日3月17日（火）午前2時より、PlayStation(R)5版およびSteam(R)版の配信を開始しました。

・『七つの大罪：Origin』公式PlayStation(R) Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/

・『七つの大罪：Origin』公式Steam

https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/

本作品は、『七つの大罪：Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開し、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターたちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。オープンワールドで友達とパーティーを組んで冒険に出かけたり、ボス戦に挑戦するなど、様々なマルチプレイ要素が特徴です。

Steam(R)版では、配信開始直後から世界中のプレイヤーの注目を集め、Steamの「Top Sellers」ランキングにおいてグローバル全体で6位を記録しました。さらに、フランスでは1位、ベルギー・イタリア・スペインで2位、ドイツ・オランダ・ノルウェーで4位、ブラジル・デンマーク・日本・韓国・イギリス・タイで5位、香港で7位、アメリカで11位にランクインするなど、各国で高い人気を獲得しています。なお、本作は現在も順位を伸ばしており、世界各国でさらなる注目を集めています。

さらに、公式PlayStation(R) Storeにおいても、ユーザー評価で4.34点という高評価を獲得しています。

『七つの大罪：Origin』PlayStation(R)5版およびSteam(R)版の配信を記念し、公式Xで豪華景品が当たるキャンペーンも実施しております。ぜひ公式Xをご確認のうえ、キャンペーンにご参加ください。

・『七つの大罪：Origin』公式X

https://x.com/7DSO_JP

◆モバイル版を含む全プラットフォームでの正式リリースは3月24日（火）午前0時より開始！

『七つの大罪：Origin』は、モバイル版を含む全プラットフォームでの本格サービスを3月24日（火）午前0時より開始予定です。

モバイル版を含む全プラットフォームでの正式リリース開始までにGoogle PlayおよびApp Storeで事前登録を行うと、キャラクター「ティオレー」やガチャチケット、キャラ育成素材、回復料理などゲームプレイのスタートダッシュに役立つアイテムをサービス開始時に受け取ることができます。

また、公式サイトでEメールで事前登録をしていただくと、強力な武器「蒼空なる突風の双剣」、武器強化素材、ゴールドなどの貴重なインゲームアイテムを受け取ることが可能です。

『七つの大罪：Origin』事前登録ページ

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E4%B8%83%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%BD%AA-origin/id6744205088

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanaori

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

公式サイトでは、キャラクター紹介やゲームの世界観、今後のロードマップなどの情報も確認できるほか、公式YouTubeやXでは、最新の限定映像やコンテンツをいち早くご覧いただけます。

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

・『七つの大罪：Origin』公式YouTube

https://www.youtube.com/@7ds_origin_jp

・『七つの大罪：Origin』公式X

https://x.com/7DSO_JP

◆アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』について◆

『七つの大罪：Origin』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を誇る鈴木央氏原作の大ヒット漫画・アニメ『七つの大罪』を原作とした作品であり、全世界で7,000万ダウンロードを記録したシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）の後継作となる、待望のオープンワールドRPGです。本作品は、『七つの大罪：Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開され、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターたちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。オープンワールドで友達とパーティーを組んで冒険に出かけたり、ボス戦に挑戦するなど、様々なマルチプレイ要素が特徴です。

◆アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』とは◆

［ タイトル ］ 七つの大罪：Origin

［ ジャンル ］ アニメーションオープンワールドRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble F&C Inc.

［ 対応端末 ］PlayStation(R)5 ／Steam／ iOS ／ Android

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年3月24日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。

2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。



■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

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