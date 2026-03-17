【新感覚】自分で蒸し焼き「贅沢土鍋ハンバーグ」販売開始！あなたはどれを選ぶ？【上高地あずさ珈琲】

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

兵庫・大阪・奈良で13店舗を展開する「上高地あずさ珈琲」（クリエイト・レストランツ・ホールディングスのグループ会社、株式会社KRフードサービス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱埜直人）は、伊川谷店限定で3月4日（水）より「信州を閉じ込めた 贅沢土鍋ハンバーグ定食」を販売いたします。

■テーブルの上で煮込んでぐつぐつ、〆にそばパスタ！

伊川谷店限定で販売を開始する贅沢土鍋ハンバーグは、4種類からお選びいただけます。

信州から届く美味しい野菜に合ったソースをご用意しております。

テーブルの上で野菜とソースを入れ、ぐつぐつさせてお召し上がりください。

そばをご用意しておりますので、〆にそばパスタとしてソースに絡めてお楽しみいただけます。

メニューを見ながらどれにするか悩んじゃう、自分のお好みの食べ方を見つけてみてください。

【フェア概要】

■店舗：上高地あずさ珈琲 伊川谷店

■期間：販売中

「注意事項」

＊メニューの内容・期間は予告なく変更する場合がございます。

＊販売期間は食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合がございます。

■気になる味はこちらからお選びいただけます。

信州きのこのデミグラスソースハンバーグ

価格：1,591円（税込1,750円）

信州きのこ×デミグラスの組み合わせは間違いないタッグ。

迷いに迷ったらこれ！

フレッシュトマトのトマトソースハンバーグ

価格：1,682円（税込1,850円）

ゴロゴロトマトのフレッシュさを味わえます。

夏におすすめの一品です。

チーズと信州ミルクのホワイトソースハンバーグ価格：1,682円（税込1,850円）

信州ミルクはとても濃厚なため、チーズとの相性が抜群！

チーズフォンデュ感覚が味わえます。

ねぎおろしと白だし柑橘ジュレハンバーグ

価格：1,591円（税込1,750円）

ねぎおろしとだしの和風ハンバーグ

柑橘の風味も感じながら味わえます。

【上高地あずさ珈琲とは】

“大人の上質カフェ”をコンセプトに、まるで上高地の山岳リゾートのような空間でこだわりの食材を使ったお料理や自家製のデザートが自慢のカフェ＆レストランです。

■店舗概要

店 名：上高地あずさ珈琲

所 在 地：兵庫県6店舗・大阪府4店舗・奈良県3店舗

営業時間 ：平日8：00～21：00（LO20：30）週末8：00～21：00（LO20：30）

※ニッケパークタウン加古川店・ららぽーと甲子園店・阪急三番街店は営業時間が異なります。

◆あずさ珈琲公式HP https://azusacoffee.food-kr.com/

◆あずさ珈琲Instagram https://www.instagram.com/azusacoffee_official/

◆あずさ珈琲TikTok https://www.tiktok.com/@azusacoffee_official

■ 会社概要・お問い合わせ

株式会社KRフードサービス

広報担当：あずさ珈琲営業部 長濱 秀介

TEL：06-6809-2143

Mail：chohama@createrestaurants.com

■Q&A

Q1. 今回の「贅沢土鍋ハンバーグ」に関して、意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えて下さい。



A.今回のモットーは、「味変」。

定番のデミグラスソースももちろん美味しいですが、それ以外も楽しみたい！という方にはもってこいのメニューになっております。

メニューブックを開いて、何の味にしようかなとワクワク感をお楽しみいただけるような商品です。

楽しみ方は人それぞれ。自分好みの食べ方を見つけていただけます。



Q.2今回のメニューについて、イチオシ、目玉となるものを教えてください。

A.信州から届く新鮮でおいしい野菜を、テーブルの上でぐつぐつし出来上がりをお召し上がりいただける、新感覚メニューとなっております。

煮込む時間やソースの量によって味も変わってきますので、自分好みのハンバーグが完成します。

残ったソースは、〆のそばに絡めてそばパスタとしてお楽しみいただけます。

最後まで楽しめるメニューとなっております。





Q.3今回のアイデアはどのようにして生まれましたか？また、その実現に向けて苦労した点などあれば、それをどうクリアしたかを教えてください。

A.従業員からの「味変」を楽しみたい、という声からはじまりました。

定番デミグラスソースに加え、フレッシュな酸味が楽しめるトマトソース、チーズと野菜がとろけるミルキーソース、ねぎおろしと柑橘で和風テイストの4種類からお好みでお選びいただけます。

どの組み合わせにするか、選び抜いた4種類なのでどれを選んでいただいても満足いただける内容になっております。





Q.4最後に、お客様へのメッセージをお願いします。

A.伊川谷店限定の「贅沢土鍋ハンバーグ」。ぜひ一度足を運びお召し上がりください。

信州産の美味しい野菜と共に皆様のご来店をお待ちしております。