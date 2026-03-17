宮城県注文住宅着工数14年連続No.1※の東和総合住宅、宮城・福島で分譲住宅販売を開始

東和総合住宅株式会社累計7,000棟の施工実績に基づいた、安心・安全で洗練された住まいを提供。

東和総合住宅株式会社（本社：宮城県）は、2026年4月より宮城県および福島県の一部エリアにおいて、分譲住宅の販売を本格的に開始いたします。

当社は注文住宅事業を中心に展開し、宮城県内において注文住宅着工数14年連続No.1※の実績を持つ住宅会社です。2026年6月には創業40年を迎え、これまでの累計販売・施工実績は7,000棟以上となりました。地域密着の住宅会社として、多くのお客様の住まいづくりを支えてきました。

14年連続No.1※の実績を誇る東和総合住宅が、創業40周年を機に分譲住宅事業へ本格参入。

今回スタートする分譲住宅事業では、注文住宅会社として培ってきた設計力や施工品質を活かし、安心・安全で高性能な住宅をよりお求めやすい価格で提供してまいります。耐震性や断熱性能など住宅性能にも配慮し、保証体制や品質管理も注文住宅と同様の基準で提供します。

2026年4月より宮城・福島エリアにて、暮らしやすい好立地の分譲街区を順次展開（イメージ）。

また、2025年11月21日には東和総合住宅はヤマダホームズグループの一員となり、土地分譲の仕入れ体制の強化など、住宅事業におけるシナジーが生まれています。これにより、これまで以上に魅力的な立地での分譲住宅の供給が可能となりました。

注文住宅の設計力とヤマダグループの家電連携が融合した、高品質なリビング空間（イメージ）。

さらに、新築住宅や分譲住宅の購入に不可欠な家電製品についても、地域のヤマダ電機との連携によりお得に提供できる体制を整えています。住宅と家電をトータルでサポートできる点も大きな魅力です。

東和総合住宅では今後も分譲住宅の供給を強化し、地域のお客様に安心して暮らせる住まいを提供してまいります。

分譲住宅の販売情報や最新の物件情報については、今後各ブランドの公式ホームページにて随時掲載予定です。

詳しくは各ホームページをご覧ください。

■アイフルホーム宮城

https://www.eyefulhome-miyagi.com/

■アイムの家 宮城・福島

https://www.im-house.jp/

※住宅産業研究所調べ（宮城県注文住宅着工棟数）

会社概要

会社名：東和総合住宅株式会社

所在地：宮城県

事業内容：注文住宅・分譲住宅の設計、施工、販売

ブランド：アイフルホーム宮城 / アイムの家 宮城・福島

実績：宮城県注文住宅着工数14年連続No.1、累計販売施工7,000棟以上