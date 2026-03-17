スカイビル/演色照明設備によるビル外壁の演出を開始

株式会社横浜スカイビル

株式会社横浜スカイビル（横浜市西区高島二丁目/代表取締役社長執行役員 水村慎也）が運営・管理するスカイビルは、みなとみらい方面に面する駐車場棟に新たな演色照明設備を導入し、2026年3月19日(木)より、外壁の照明演出を行います。

試験点灯の様子

横浜駅東口に位置するスカイビルは、ビル東側がみなとみらい方面に面しておりますが、新たに演色照明設備を導入したのは、その東側に位置する駐車場棟の外壁。

横浜を象徴するカラーであり、スカイビルのコーポレートカラーでもあるブルーを基調とした演出で、横浜駅周辺の夜間景観の向上と、新たな視覚的魅力を創出します。

また、照明演出を行う外壁を装飾した多様な三角形は、帆船の「帆」をモチーフとしており、港町横浜に根付くスカイビルのアイデンティティの一端を表現しています。

今後は季節やイベント等に合わせた多彩な演出を期間限定で行うことも予定しており、日に数万人を数える※横浜駅とみなとみらいエリアを往来する方々に、安らぎと変化を感じる機会となってもらえることを企図しております。

横浜駅を利用する多くの方々が、日常の中でふと立ち止まるきっかけとなる「光」の体験を創出し、今後も地域の魅力向上とまちづくりに寄与してまいります。

※スカイビル外構通路における当社実施の通行量調査に基づく。

【演色照明設備について】

照明には、建築照明分野で高い表現力を持つColorBlast IntelliHue Powercore gen5を採用。高い演色性とカラー混合性能により、滑らかな光のグラデーションや繊細な色彩演出を可能にしています。また、省エネルギー性能に優れたLEDを使用することで、環境負荷の低減と景観演出の両立を図っています。



【演出照明 概要】

・運用開始日：2026年3月19日(木)

・点灯時間：日没～24時（予定）

・使用機材：ColorBlast IntelliHue Powercore gen5

※演出内容は時期によって異なります。

【施設概要】

施設名：スカイビル

所在地：横浜市西区高島二丁目19番12号

営業時間：

飲食店舗/11：00～23：00

物販・サービス店舗（1階・9階・10階）/10：00～20：00

物販・サービス店舗（7階・8階）/10：30～20：30

※一部店舗により営業時間が異なります。詳しくはご利用店舗へご確認ください。

スカイビルHP：https://www.yokohama-sky.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d36671-52-ed0a1bed0654b517a26d874405e008cd.pdf