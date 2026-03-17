NTTジャパンラグビー リーグワン所属のルリーロ福岡、スポーツ観戦×防災体験「自治体応援デー」開催（2026年4月5日）

株式会社LERIRO

筑後地域を拠点に活動するラグビーチーム「ルリーロ福岡」を運営する株式会社LERIRO（本社：福岡県うきは市吉井町18-10）は、2026年4月5日（日）に久留米総合スポーツセンター陸上競技場で開催されるNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 第11節 ルリーロ福岡 対 クリタウォーターガッシュ昭島の公式戦において、地域の子どもたちを対象とした「自治体応援デー」を開催します。

本企画では、久留米市内の小学生とその保護者を対象に、合計200名（小学生100名・保護者100名）を無料招待。さらに、スポーツ観戦に加えて、会場周辺ではラグビー選手と一緒に体験できる炊き出し体験や、防災シェルターづくり体験など、親子で楽しみながら防災について学べるプログラムを実施します。地域スポーツと防災教育を組み合わせたイベントとして、子どもたちに「スポーツの楽しさ」と「いざという時に役立つ知識」を同時に届ける取り組みです。

イベントの詳細は以下の公式ホームページをご覧ください。

▶️https://leriro-fukuoka.com/schedule-detail?id=126(https://leriro-fukuoka.com/schedule-detail?id=126)

■地域の子どもたちにプロスポーツの体験機会を

ルリーロ福岡は、ジャパンラグビーリーグワン ディビジョン3に所属し、筑後地域をホストエリアとして活動するラグビーチームです。地域密着型の取り組みを重視しており、今回の自治体応援デーは「地域の子どもたちにトップレベルのスポーツを身近に感じてもらう」ことを目的として開催されます。

●招待対象

久留米市内の小学生とその保護者

●招待人数

小学生：100名(保護者100人）

●特典

・屋根付きVIP席での試合観戦

・応援グッズプレゼント

・選手との記念撮影

・選手入場時の花道エスコート体験

プロラグビーの迫力を間近で体感できる機会となります。

■ラグビー選手と学ぶ「防災体験イベント」

当日は、スポーツ観戦とあわせて、防災をテーマにした体験型イベントも開催されます。

災害が多い日本において、家庭での防災意識を高めるきっかけづくりを目的としています。

場外イベントでは、

・選手と一緒に炊き出しカレー体験

・備えて安心、防災グッズのご紹介

・親子で体験、秘密基地づくり！

・火起こし体験

・防災クイズ＆『給電車(非常時給電システム付車両)』展示

・警察・消防・自衛隊のはたらく車乗車体験＆制服着用体験・地震体験車による地震体験

☆警察の交通安全キャンペーンとして、1日警察署長の任命とパトカー白バイ出発式の実施も検討中。

場内イベントでは、

・空想避難訓練

・○×クイズ大会

を企画しています。体験を通じて、子どもたちが災害時の行動や備えについて考えるきっかけを提供します。

■イベント概要

●イベント名

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 第11節

ルリーロ福岡 対 クリタウォーターガッシュ昭島

●開催日

2026年4月5日（日）

●試合開始

13:00

●会場

久留米総合スポーツセンター陸上競技場

ルリーロ福岡では、地域の子どもたちにスポーツを通じた学びの機会を提供する取り組みを継続していきます。

今回の自治体応援デーをきっかけに、地域とスポーツクラブが連携した教育・防災活動のさらなる拡大を目指します。

■お問い合わせ

株式会社LERIRO

Email：contact@leriro-fukuoka.com