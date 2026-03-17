【期間限定店舗】総合リユース業で百貨店出店数No.1（※1）の株式会社タイムレスが京王百貨店新宿店8階にて期間限定で「総合買取サロン タイムレス 京王百貨店新宿店」を出店中

株式会社タイムレス

■出店場所：〒160-8321 東京都新宿区西新宿1丁目1－4 京王百貨店 新宿店8階イベントスペース

■出店期間：2026年2月8日（日）～7月31日（金）予定 ※4月8日（水）～4月14日（火）を除く

■受付時間：10:00～19:00（最終日は16:00まで）

■株式会社タイムレスHP：https://timeless-co.com/(https://timeless-co.com/)

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、「総合買取サロン タイムレス 京王百貨店 新宿店」を京王百貨店 新宿店8階イベントスペースにて期間限定で出店しております。出店期間は2026年2月8日（日）～7月31日（金）の予定です。※4月8日（水）～4月14日（火）を除く。

総合買取サロン タイムレスでは、ブランド品の価値を最大限に引き出します。お客様が長年大切にされてきたお品物を、新たな価値へと繋げるお手伝いをさせていただきます。時計、バッグ、ジュエリーなど、様々なお品物を、専門のスタッフがお客様の想いに寄り添いご対応させていただきます。ご不要になったお品物や、使わなくなったお品物などがございましたら、ぜひこの機会にご相談ください。また、買取の際には「ご本人様確認書類」のご提示が必要となります。予めご準備の上、ご来店いただきますようお願いいたします。

【総合買取サロン タイムレス 京王百貨店 新宿店 イメージ画像】

【総合買取サロン タイムレス ポイント】

・無料査定：お持ち込みいただきましたお品物を無料で査定いたします。

・お支払方法：査定後、現金でお支払いいたします。(※2)

・秘密厳守：弊社はプライバシーマーク取得企業です。プライバシーポリシーに沿ってお客様の個人情報や査定内容は厳重に管理いたしますのでご安心ください。

・予約不要：事前予約なしでご来店いただけます。どなたでもお気軽にご来店ください。(※3)

・重要事項：

１.買取の際には「ご本人様確認書類」が必要となります。予めご準備の上、ご来店ください。（運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など）

２.未成年の方からの買取はできません。

３.一部買取不可ブランドがございます。（※4）

ぜひ、この機会にご自宅に眠っているお品物をお持ちいただき、プロの査定を体験してみませんか？

皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

【店舗概要】

名称：総合買取サロン タイムレス 京王百貨店 新宿店 8階

出店場所：〒160-8321 東京都新宿区西新宿1丁目1－4 京王百貨店 新宿店8階イベントスペース

出店期間：2026年2月8日（日）～7月31日（金）予定 ※4月8日（水）～4月14日（火）を除く

受付時間：10:00～19:00（最終日は16:00まで）※混雑時は受付終了時間が早まる可能性がございます。

買取品目：アクセサリー・貴金属（ダイヤモンド、⾊石含む）、バッグ・小物（ノンブランド含む）、時計、シート切手・ テレホンカード（未使用品に限る）、お酒、古銭 (※4)

アクセス：【電車でお越しの場合】

京王線「新宿駅」京王百貨店口より徒歩1分

都営新宿線、大江戸線「新宿駅」JR新宿駅寄り出口より徒歩1分

JR「新宿駅」中央西口（京王口）より徒歩1分

小田急線「新宿駅」地下西口改札より徒歩1分

お問い合わせ窓口：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

【総合買取サロンタイムレス】

「総合買取サロンタイムレス」は”想い”によりそうパートナーとして、安心で質の高い買取をお約束する総合買取サロンです。百貨店出店が多く、全国合計44店舗（※5）となるタイムレスは、バッグや時計など、ご自宅に眠るさまざまな”モノ”を、“サロン”クオリティで質の高い接客にて買取を行っております。

他には、販売事業として、年間取引点数35万点以上を誇り長く愛され続けるオークション「TIMELESS AUCTION」を持ち、全国のお客様へラクラク導入可能な、遠隔査定・古物商のトータルプラットフォームである「TIMELESS EXPRESS」のサービスも運営しております。今後も全国的に店舗、サービスを拡大予定です。

百貨店出店数No1（※1）質の高い総合買取サービス「総合買取サロンタイムレス」：https://timeless-kaitori.com/

年間取引点数約35万点！＜日本最大級＞のBtoBオークション「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/

全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/

【株式会社タイムレス】

代表者：代表取締役 馬場 浩太

設立日：2009年4月1日

本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階

事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業

コーポレートサイト：https://timeless-co.com/

TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/

総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/

TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/

【メディア露出】

株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。

【番組概要】

■番組名 ：タイムレスマン

■放送日時：4月20日(日) 25:25～25:55 ※現在 毎週火曜 24:15～24:45放送中

■放送局 ：フジテレビ

■出演者 ：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝

■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx

※1買取店として百貨店出店数No1

調査日程：2026年3月

調査対象：全国53の買取店、百貨店協会に所属する全国165店の百貨店

調査機関：自社

調査結果：全41店舗の内、全国百貨店に38店舗出店

※2高額買取の際は、お振込み対応になることがございます。

※3ご来店状況により待ち時間が発生する場合がございます。

※4一部お取り扱い対象外のお品物もございます。

詳しくは、コールセンターまたは店頭スタッフにおたずねください。また、未成年者からの買取は行っておりません。

※5出店数：全国に44店舗出店中 (2026年3月13日時点)