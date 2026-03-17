新時代の営業を提案するEmooove、決裁者開拓の「戦略・理解・戦術」を体系化した『ABM導入ガイド』『顧客解像度の重要性』『マルチチャネルアプローチのベストプラクティス』の3点セットを無料公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、「ABM導入ガイド（背景と手順）」「顧客解像度の重要性（見込み客を“深く知る”方法）」「マルチチャネルアプローチのベストプラクティス」の3点セットを無料公開したことをお知らせします。

■資料の概要

ダウンロードはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20260317-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260317&utm_term=enterprise&utm_content=header

現在のBtoB営業において、単一のチャネルや広範囲へのアプローチだけでは、「担当者につながらない」「担当者と接触できてもアポイントが取れない」「アポが取れても決裁権のある相手にリーチできない」といった課題に直面するケースが増えています。

こうした「決裁者・担当者の壁」を突破するには、部分的な改善ではなく、全体を俯瞰したアプローチが不可欠です。そこで本資料セットは、これらの課題解決のヒントとなる「戦略（ABM）」「顧客理解（解像度）」「戦術（マルチチャネル）」という、密接に連動する3つの視点で構成しました。国内最大級のデータベースと100社以上の支援実績を持つEmoooveの知見に基づき、ターゲット企業の選定からアプローチの一例まで、営業活動の改善に役立つノウハウを公開します。

■資料の構成

ダウンロードはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20260317-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260317&utm_term=enterprise&utm_content=body

1. ABM導入ガイド（背景と手順）

特定の企業（アカウント）に狙いを定め、LTV（顧客生涯価値）の向上とROI（投資対効果）の改善を目指すABM（アカウントベースドマーケティング）について解説しています。ターゲット選定からリストアップ、チャネル選定といった導入の基本的な流れを整理しており、リソースを集中させて効率的な営業を行いたい方に向けたガイドとしてご活用いただけます。

2. 顧客解像度の重要性（見込み客を“深く知る”方法）

見込み客の課題や意思決定プロセスを具体的にイメージする「顧客解像度」について解説しています。解像度が低いことによるミスマッチを防ぐため、インタビューや商談を通じて「真のニーズ」を把握するためのポイントを紹介。提案の精度を高め、取引の成功確率を上げるための考え方をまとめています。

3. マルチチャネルアプローチのベストプラクティス

SNS（LinkedIn、Facebook、X）、CxOレター（手紙営業）、コール、フォームなど6つのチャネルを組み合わせたアプローチ手法を紹介しています。単一施策では届きにくい層に対し、「フォーム→SNS→CxOレター（手紙営業）→コール」といった順序で接点を持つなど、アポイント獲得に向けた選択肢の一つとして、具体的な方法をご紹介します。

■こんな方におすすめ

- 既存の営業施策による成果が伸び悩み、新たな打ち手を探している営業責任者- 大手企業の決裁者にアプローチしたいが、きっかけ作りに課題を感じている方- 営業活動の効率を高めるため、組織的な戦略作りの参考にしたい方

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

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株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

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メールアドレス：info@emooove.co.jp