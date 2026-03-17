ミガログループのアヴァント、「さくらのクラウド」のセールスパートナーとして「ベーシックランク」昇格に関するお知らせ

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535) のグループ会社アヴァント株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：鈴木 将親、以下「アヴァント」）は、さくらインターネット株式会社（以下「さくらインターネット」）が提供する「さくらのクラウド」のパートナーネットワークにおいて、セールスパートナーとして「ベーシックランク」に昇格いたしましたことをお知らせいたします。

■国産クラウドを事業の中核に

ミガロホールディングスグループのグループ会社であるアヴァントは、クラウドの導入設計から構築、移行、運用、さらにはシステム開発やデザイン制作まで、総合的なサービスをワンストップで提供しています。

さくらインターネットが提供するパブリッククラウド「さくらのクラウド」は、デジタル庁からガバメントクラウドとして条件付きで認定※され、現在の国産クラウドを牽引するクラウドサービスです。「さくらのクラウド」のパートナーネットワークは、導入実績や技術力、販売体制などを総合的に評価し、一定の基準を満たした企業に対してさくらインターネットがランク認定を行う制度です。

今回のベーシックランク昇格は、当社の技術支援体制および導入実績が評価されたものと考えております。

※ 2025年度末までに技術要件をすべて満たすことを前提とした条件付きの認定です。

■ 背景と取り組み

近年、企業や自治体においては、データ活用基盤の内製化・高度化及びセキュリティおよびデータ主権への需要、関心が高まり、国産クラウドの活用ニーズ拡大といった動きが加速しています。

アヴァント株式会社では、これまでデータ基盤構築、クラウド移行支援、分析環境整備などのプロジェクトを通じて、お客様のDX推進を支援してまいりました。

今回の昇格を契機に、より一層、国産クラウドを活用した信頼性の高いIT基盤の提供を強化してまいります。

ミガロホールディングスグループは、今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供や企業のDX支援（クラウドインテグレーション・システム開発）など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げてまいります。

【さくらインターネット株式会社 会社概要】

所在地：大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F

代表者：代表取締役社長 田中邦裕

上場市場：東京証券取引所プライム市場

設立：1999年 8月

事業内容：クラウドコンピューティングサービスなどの提供データセンター運営

会社HP：https://www.sakura.ad.jp/corporate/

【アヴァント株式会社 会社概要】

所在地 ：東京都中野区本町 4-46-9 オーチュー第 6 ビル５階

代表者 ：代表取締役 鈴木 将親

設立 ：2011 年 8 月

事業内容 ：システムコンサルティング、サービス企画・提供、システム開発

会社 HP ： https://avant-sl.com/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者：代表取締役社長 中西 聖

設立：2023年10月

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

会社HP： https://www.migalo.co.jp/