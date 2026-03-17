高浜のレンコダイの美味しさを知ってほしい！福井県高浜町立和田小5年生がプロデュース「若狭の炊き込みれんこ鯛めし」発売！

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一般社団法人福井環境研究開発は、2025年に開催された海洋体験学習イベント「若狭小鯛（レンコダイ）調査隊」に参加した子どもたちの学びを広く全国に発信するため、地元高浜町の企業と共同で地元レンコダイを使ったオリジナル商品の開発を企画し、食品小売業のサニーマート株式会社が商品化、販売を開始しました。

この商品は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

■ コラボ商品のポイント

・地元若狭の特産「レンコダイ」を学び、児童自らがコラボ商品を企画。

・地元企業（サニーマート、まちから）と連携し、本格的な味とパッケージを開発。

・若狭伝承「たいひしお」をベースにした、4種類の試作品から選ばれたこだわりの味。

■ 商品化までの背景

2025年7月に開催された「若狭小鯛（レンコダイ）調査隊」（主催：一般社団法人福井環境研究開発）にて、和田小学校の5年生は、福井の伝統「小鯛笹漬け」の原料であるレンコダイの漁獲量が減少している現状を学びました。「この美味しさを広め、高浜の海を守りたい」という児童の熱意を受け、地元企業であるサニーマート株式会社、株式会社まちからが連携。児童による商品化プレゼンテーション、試食会やパッケージデザインの検討を経て、このたび正式に発売することとなりました。

■ 今後の展開

完成したコラボ商品は、サニーマートおよびUMIKARAにて販売し、子どもたちの学びの成果を地域社会へ広く発信します。

＜コラボ商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/570_1_3e13031ed4c4af1a3de3ccad3f7ba373.jpg?v=202603171151 ]

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人福井環境研究開発

URL：https://fukui.uminohi.jp/

活動内容 ：北は東尋坊にみる奇岩断崖が続く越前海岸、南は優美なリアス式海岸の若狭湾と変化に富んだ福井県の海は、北前船などの海上交通の要衝として古くから栄えてきました。また、寒流と暖流が交わる福井県沖は越前ガニや若狭ガレイなど海産物の宝庫。海と日本プロジェクトinふくいでは、海に親しみ、大切にする心を育てる運動を進めています。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/