「ハンバーグボール　デミグラスソース」を新発売

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

米久株式会社(静岡県沼津市)は、ひとりでも！みんなでも！食べやすい「ボール状」だから、シェアして食べられるハンバーグ「ハンバーグボール デミグラスソース」を発売します。

ハンバーグボール デミグラスソース 214g

【ポイント１】ボール状で「取り分けやすく、食べやすい」ハンバーグ

豚肉、たまねぎ、牛肉などを加えたシンプルな味付けのハンバーグを、ボール状にしました。標準6個入りなので、食卓で「あと1品足りない」時に活躍します。

【ポイント２】自社工場で仕上げる、こだわりのデミグラスソース

デミグラスソースは、たまねぎ・牛肉をバターなどでじっくり炒めて作りました。シンプルなハンバーグボールによく合う、コクのあるソースです。隠し味にビールやワインを加え、味に奥行きが出るようにしました。ソースもハンバーグも自社工場で製造し、素材のうま味を引き出す設計にこだわっています。

【ポイント３】食べ方提案で「いろいろ使える」新しいハンバーグ

新しいコンセプトの商品だから、「どんなメニューで食べられるのか？」がすぐに分かるよう、包材の裏側で食べ方をご提案しています。2人で分ける「デミグラスハンバーグパスタ」、2～3人で分ける 「ハンバーグボールのポテトグラタン」など、簡単に調理できるメニューを写真とQRコードで紹介しています。

- 商品名／量目ハンバーグボール デミグラスソース214g- 発売日2026年3月20日（金）- 発売地区全国- 参考小売価格410円（税込）- 保存温度10℃以下で冷蔵