「ハンバーグボール デミグラスソース」を新発売
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
ハンバーグボール デミグラスソース 214g
- 商品名／量目
ハンバーグボール デミグラスソース214g
- 発売日
2026年3月20日（金）
- 発売地区
全国
- 参考小売価格
410円（税込）
- 保存温度
10℃以下で冷蔵
米久株式会社(静岡県沼津市)は、ひとりでも！みんなでも！食べやすい「ボール状」だから、シェアして食べられるハンバーグ「ハンバーグボール デミグラスソース」を発売します。
ハンバーグボール デミグラスソース 214g
【ポイント１】ボール状で「取り分けやすく、食べやすい」ハンバーグ
豚肉、たまねぎ、牛肉などを加えたシンプルな味付けのハンバーグを、ボール状にしました。標準6個入りなので、食卓で「あと1品足りない」時に活躍します。
【ポイント２】自社工場で仕上げる、こだわりのデミグラスソース
デミグラスソースは、たまねぎ・牛肉をバターなどでじっくり炒めて作りました。シンプルなハンバーグボールによく合う、コクのあるソースです。隠し味にビールやワインを加え、味に奥行きが出るようにしました。ソースもハンバーグも自社工場で製造し、素材のうま味を引き出す設計にこだわっています。
【ポイント３】食べ方提案で「いろいろ使える」新しいハンバーグ
新しいコンセプトの商品だから、「どんなメニューで食べられるのか？」がすぐに分かるよう、包材の裏側で食べ方をご提案しています。2人で分ける「デミグラスハンバーグパスタ」、2～3人で分ける 「ハンバーグボールのポテトグラタン」など、簡単に調理できるメニューを写真とQRコードで紹介しています。
- 商品名／量目
ハンバーグボール デミグラスソース214g
- 発売日
2026年3月20日（金）
- 発売地区
全国
- 参考小売価格
410円（税込）
- 保存温度
10℃以下で冷蔵