【ブルガリ】ブルガリのジュエリーを纏ったセレブリティが第98回アカデミー賞授賞式に登場

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ブルガリ・ジャパン合同会社

2026年3月15日（ロサンゼルス、アメリカ） - コメディアンそしてライターであるアメリア・ディモルデンバーグは、ハイジュエリーのネックレスとリング、そしてセルペンティ ヴァイパーのピアスを合わせ、第98回アカデミー賞授賞式に出席しました。



Getty Imaeges


着用商品




ネックレス


PT x DIA







リング


WG x DIA






リング


PT x DIA




「セルペンティ ヴァイパー」
ピアス


WG x DIA



シンガーのニック・ジョナスはブルガリ トゥボガスのブレスレットとリングを合わせ、同授賞式に出席しました。



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着用商品




「ブルガリ トゥボガス」


ブレスレット


YG x DIA




「ブルガリ トゥボガス」


ブレスレット


YG x DIA



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数部門でノミネートされた映画監督、クロエ・ジャオは、セルペンティのハイジュエリー ネックレスとブレスレットを纏い、同授賞式に出席しました。



着用商品




「セルペンティ」
ネックレス


WG x エメラルド x DIA




「セルペンティ」
ブレスレット


WG x エメラルド x DIA




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インフルエンサーのジフンは、セルペンティ ヴァイパーのネックレスとピアスを合わせ、同授賞式に出席しました。



着用商品




「セルペンティ ヴァイパー」


ピアス


WG x DIA




「セルペンティ ヴァイパー」
ネックレス


WG x DIA



お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン　0120-030-142　https://www.bulgari.com/ja-jp/


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