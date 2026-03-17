【ブルガリ】ブルガリのジュエリーを纏ったセレブリティが第98回アカデミー賞授賞式に登場
ブルガリ・ジャパン合同会社
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「セルペンティ ヴァイパー」
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「セルペンティ」
「セルペンティ」
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「セルペンティ ヴァイパー」
2026年3月15日（ロサンゼルス、アメリカ） - コメディアンそしてライターであるアメリア・ディモルデンバーグは、ハイジュエリーのネックレスとリング、そしてセルペンティ ヴァイパーのピアスを合わせ、第98回アカデミー賞授賞式に出席しました。
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着用商品
ネックレス
PT x DIA
リング
WG x DIA
リング
PT x DIA
「セルペンティ ヴァイパー」
ピアス
WG x DIA
シンガーのニック・ジョナスはブルガリ トゥボガスのブレスレットとリングを合わせ、同授賞式に出席しました。
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着用商品
「ブルガリ トゥボガス」
ブレスレット
YG x DIA
「ブルガリ トゥボガス」
ブレスレット
YG x DIA
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数部門でノミネートされた映画監督、クロエ・ジャオは、セルペンティのハイジュエリー ネックレスとブレスレットを纏い、同授賞式に出席しました。
着用商品
「セルペンティ」
ネックレス
WG x エメラルド x DIA
「セルペンティ」
ブレスレット
WG x エメラルド x DIA
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インフルエンサーのジフンは、セルペンティ ヴァイパーのネックレスとピアスを合わせ、同授賞式に出席しました。
着用商品
「セルペンティ ヴァイパー」
ピアス
WG x DIA
「セルペンティ ヴァイパー」
ネックレス
WG x DIA
お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/
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