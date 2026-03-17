【ブルガリ】ブルガリのジュエリーを纏ったセレブリティが第98回アカデミー賞授賞式に登場

ブルガリ・ジャパン合同会社

2026年3月15日（ロサンゼルス、アメリカ） - コメディアンそしてライターであるアメリア・ディモルデンバーグは、ハイジュエリーのネックレスとリング、そしてセルペンティ ヴァイパーのピアスを合わせ、第98回アカデミー賞授賞式に出席しました。

Getty Imaeges

着用商品

ネックレス

PT x DIA

リング

WG x DIA

リング

PT x DIA

「セルペンティ ヴァイパー」

ピアス

WG x DIA

シンガーのニック・ジョナスはブルガリ トゥボガスのブレスレットとリングを合わせ、同授賞式に出席しました。

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着用商品

「ブルガリ トゥボガス」

ブレスレット

YG x DIA

「ブルガリ トゥボガス」

ブレスレット

YG x DIA

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数部門でノミネートされた映画監督、クロエ・ジャオは、セルペンティのハイジュエリー ネックレスとブレスレットを纏い、同授賞式に出席しました。

着用商品

「セルペンティ」

ネックレス

WG x エメラルド x DIA

「セルペンティ」

ブレスレット

WG x エメラルド x DIA

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インフルエンサーのジフンは、セルペンティ ヴァイパーのネックレスとピアスを合わせ、同授賞式に出席しました。

着用商品

「セルペンティ ヴァイパー」

ピアス

WG x DIA

「セルペンティ ヴァイパー」

ネックレス

WG x DIA

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/

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