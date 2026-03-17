【3/17より】「省力化投資補助金一般型第6回公募」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

省力化投資補助金の申請、

貴社の事業内容で進められるか確認してみませんか？

まずは、貴社の事業内容・投資内容で申請を進められるかどうかを整理するところからご相談ください。

▼申請サポートについて無料相談する↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

▼申請サポートサービスの詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?page_id=79052

設備投資やIT導入で 業務効率化・人手不足対策 を進めたい企業様に朗報です。

「省力化投資補助金」を活用したいけれど…

・申請が複雑で手が止まっている

・自社だけだとどこから手を付ければいいか分からない

・過去に途中で断念してしまった

…そんなお悩みを抱えていませんか？

省力化投資補助金は 人手不足対策・業務効率改善のための設備・システム投資を支援する補助金です。

しかし、申請には…

・しっかりした事業計画の策定

・補助金特有のルール確認

・書類準備・採択後のフォロー

など、多くの工程が必要になります。

これを本業と並行して進めるのは容易ではありません。

助成金なうでは、 補助金申請を一貫してサポートします。

単なる申請書類の整備ではなく、

・なぜ投資が必要なのか

・どう事業として成長させるのか

という「審査側の視点」も取り入れた計画づくりを支援します。

最後まで一気通貫で支援しますので、途中で迷うことがありません。

「対象になるか分からない」

「どう事業計画を組み立てれば良い？」

「採択後の手続きも不安…」

このようなご相談も大歓迎です。まずは現状整理からお気軽にご相談ください！

▼申請サポートについて無料相談する↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com