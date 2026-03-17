【Cosme Kitchen Adaptation】季節限定フェア「SAKURA BLOOM 2026 ～春の訪れを味わう、桜のご褒美パフェ～」を3月18日（水）より開催

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ（代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区）が運営するCosme Kitchen Adaptation 阪神梅田本店では、春限定フェア「SAKURA BLOOM 2026 ～春の訪れを味わう、桜のご褒美パフェ～」を2026年3月18日（水）より開催いたします。

桜が咲く春は、新しい季節の始まりとともに心や身体を軽やかに整えていきたい季節。

「おいしく食べて、心も体も美しくなる」というコンセプトのもと、春の訪れを感じながら心地よく楽しめるデザートとして「花餅さくらパフェ 選べる日本茶付き」をご用意しました。

桜のやさしい香りと和の素材を重ねた味わいで、季節の移ろいや春のひとときをゆったりとお楽しみいただける一品となっております。

花餅さくらパフェ 選べる日本茶付き

色鮮やかな自家製ずんだや国産いちご、やさしい甘さの桜あん、有機豆乳と甘酒を使用したソフトクリームを丁寧に重ね、トップには柔らかな餅生地で白餡を包んだひと口サイズの桜花餅と桜のクランブルをあしらいました。

ふんわりと広がる桜の香りとともに、さまざまな素材が織りなす味わいの変化をお楽しみいただけます。さらに、紀州産の小梅干しを添えることで、ほどよい塩味がアクセントとなり、最後のひと口までさっぱりとお召し上がりいただけます。

選べる日本茶には、近畿地方の厳選茶である奈良県産の大和ほうじ茶または京都府産の宇治煎茶の2種類をご用意いたしました。桜のやさしい甘みと日本茶の奥深い味わいが調和し、春の訪れを感じる贅沢なひとときを演出いたします。

＜ヴィーガンソフトクリーム＞

パフェ全体のまとまりを生み出すのは、有機豆乳と甘酒が主原料、植物性素材100%の自家製ソフトクリーム。さらさらとほどけるようなくちどけと食後の軽やかさ、雑味のない有機豆乳のミルキーな風味と、お米由来の甘酒ならではの優しい甘さが特徴です。

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花餅さくらパフェ 選べる日本茶付き

商品価格：2,100円（税込）

アレルゲン：乳・大豆（特定原材料28品目中）

※花餅に使用のクチナシ色素にのみ僅かな乳が含まれています

カテゴリー：グルテンフリー

販売期間：2026年3月18日（水）～ 4月30日（木）

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Cosme Kitchen Adaptation

「おいしく食べて、心も体も美しくなる」＝Clean Eating（クリーンイーティング）をコンセプトにした、厳選食材のカフェレストラン。

Adaptation（アダプテーション）＝（状況などに合わせて）順応・適応・変化すること。

Adaptationという名前には、発酵食品や玄米菜食など日本の食文化を大切にしながらも、マクロビオティックやローフード、ヴィーガン、グルテンフリーなど様々な食事の手法をAdapt（順応・適応・変化する）して取り入れ、今の自分に必要な食事をAdaptしながら楽しんでもらいたい想いを込めています。

Instagram(https://www.instagram.com/cosmekitchen_adaptation?igsh=MWdzM3Z3cGZjNWtseQ%3D%3D&utm_source=qr) Adaptation 公式サイト(https://ck-adaptation.com/)

Clean Eatingとは

Clean Eatingとは野菜を中心にできる限り自然に近い食品を選ぶことによって、身も心も、さらには環境もヘルシーに保とう、という「食」の在り方や食生活のことです。

Cosme Kitchen AdaptationはClean Eatingをコンセプトに、「おいしく食べて、心も体も美しくなる」食空間を提供しています。

＜店舗情報＞

Cosme Kitchen Adaptation 阪神梅田本店

〒530-8224 大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 3F

営業時間：10時00分ー20時00分 (L.O. 19時00分)

大きな窓から差し込む光が心地よく、開放的な店内館内で当店だけの、凛とした外気が心地よいテラス席

株式会社マッシュフードラボ

ファッションブランドやコスメブランドを多数運営するMASHグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日にカラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

株式会社マッシュフードラボ HP(https://www.mashfoodlab.com/)