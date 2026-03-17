4月27日・28日「ラボ実演・電池の構造・仕組みを知るリチウムイオン電池作成と実電池の解体」現地セミナーを開催

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株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ


株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「リチウムイオン電池・蓄電池」の「製作・解体を見学できる実演講習」を開催します。



　リチウムイオン電池の構造・材料・製造プロセスを、実物の電池とラボ設備を用いて体験的に学ぶ実演セミナーです！



　電池材料・電池技術の専門家が対面で解説し、電極作製、セル組立、充放電評価、さらには実電池の解体実演までを通して、電池の内部構造と設計思想を具体的に理解します。「現物を見る・触れる」体験を通じて、電池技術の理解を深めることができます。



講師・技術指導者


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１.うるたま株式会社：齋藤 俊介 氏（技術指導）


２.株式会社スズキ・マテリアル・テクノロジー・アンド・コンサルティング：鈴木 孝典 氏（講師）




講習会の申し込みページ


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開催日時：


　１.2026年04月27日(月) 09:00-16:00


　２.2026年04月28日(火) 09:00-12:00


参加費：187,000円（税込）


URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f121010-0d22-64bc-ada5-064fb9a95405(https://andtech.co.jp/seminars/1f121010-0d22-64bc-ada5-064fb9a95405)


開催場所：


　うるたま株式会社（神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 リーディングベンチャープラザ１号館）


　　◆JR鶴見線・鶴見小野駅：西口から徒歩10分


　　◆JR鶴見線・弁天橋駅：徒歩15分




プログラム全項目


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【講演のポイント】


　1)ラボで、リチウムイオン電池製造を見学する体験を提供します


　2)実電池の分解について、方法と構造を学ぶことができます


　3)どのように電池を評価するのかを学ぶことができます


　4)座学での解説により、基礎知識を合わせて習得できます



【プログラム】


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１日目：2026年4月27日(月) 9:00～12:00（午前）
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　1. 座学：リチウムイオン電池の材料と設計（30分）
　　1-1　正極・負極・セパレーターの特性・材料の考え方
　　1-2　セルの設計・思想、電池の容量設計、設計の考え方


　2. 座学：電極作成技術とラボでの再作技術（30分）
　　2-1　スラリー調整
　　2-2　塗工プロセス
　　2-3　感想プロセス
　　2-4　電極プレス


　3. 見学：電極製作の基礎（90分）
　　3-1　電極スラリー調整
　　3-2　塗工／乾燥
　　3-3　電極プレス


　4. ディスカッションと質疑応答（30分）



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１日目：2026年4月27日(月) 12:00～16:00（午後）
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　5. 見学：出来上がった電極の評価、加工（30分）
　　5-1　寸法(厚さ)、電極密度、電極物性測定
　　5-2　電極／セパレータスリット


　6. 見学：評価セル製作（60分）
　　コインセル／ラミネートセル組み立て、電解液注液／封止工程


　7. セル評価（40分）
　　7-1　充放電評価
　　　基本評価項目（容量、サイクル特性、レート特性）
　　7-2　インピーダンス測定
　　　内部抵抗の評価、劣化解析への応用


　8. ディスカッションと質疑応答、リ電池解体など（60分）

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２日目：2026年4月28日(火) 9:00～12:00
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　1. 見学：実電池の解体実演（120分）
　　円筒セル、ラミネートセル、モバイルバッテリー等
　　リクエストがあれば、該当の電池を解体します


　2. 解体時に見るべきポイントについての解説


　3. ディスカッションと質疑応答（30分）




株式会社AndTechについて


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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。


弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。


クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。


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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。


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本件に関するお問い合わせ


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株式会社AndTech　広報PR担当 青木


メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）



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