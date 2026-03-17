4月27日・28日「ラボ実演・電池の構造・仕組みを知るリチウムイオン電池作成と実電池の解体」現地セミナーを開催

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「リチウムイオン電池・蓄電池」の「製作・解体を見学できる実演講習」を開催します。

リチウムイオン電池の構造・材料・製造プロセスを、実物の電池とラボ設備を用いて体験的に学ぶ実演セミナーです！



電池材料・電池技術の専門家が対面で解説し、電極作製、セル組立、充放電評価、さらには実電池の解体実演までを通して、電池の内部構造と設計思想を具体的に理解します。「現物を見る・触れる」体験を通じて、電池技術の理解を深めることができます。

講師・技術指導者

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１.うるたま株式会社：齋藤 俊介 氏（技術指導）

２.株式会社スズキ・マテリアル・テクノロジー・アンド・コンサルティング：鈴木 孝典 氏（講師）

講習会の申し込みページ

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開催日時：

１.2026年04月27日(月) 09:00-16:00

２.2026年04月28日(火) 09:00-12:00

参加費：187,000円（税込）

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f121010-0d22-64bc-ada5-064fb9a95405(https://andtech.co.jp/seminars/1f121010-0d22-64bc-ada5-064fb9a95405)

開催場所：

うるたま株式会社（神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 リーディングベンチャープラザ１号館）

◆JR鶴見線・鶴見小野駅：西口から徒歩10分

◆JR鶴見線・弁天橋駅：徒歩15分

プログラム全項目

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【講演のポイント】

1)ラボで、リチウムイオン電池製造を見学する体験を提供します

2)実電池の分解について、方法と構造を学ぶことができます

3)どのように電池を評価するのかを学ぶことができます

4)座学での解説により、基礎知識を合わせて習得できます

【プログラム】

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１日目：2026年4月27日(月) 9:00～12:00（午前）

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1. 座学：リチウムイオン電池の材料と設計（30分）

1-1 正極・負極・セパレーターの特性・材料の考え方

1-2 セルの設計・思想、電池の容量設計、設計の考え方

2. 座学：電極作成技術とラボでの再作技術（30分）

2-1 スラリー調整

2-2 塗工プロセス

2-3 感想プロセス

2-4 電極プレス

3. 見学：電極製作の基礎（90分）

3-1 電極スラリー調整

3-2 塗工／乾燥

3-3 電極プレス

4. ディスカッションと質疑応答（30分）

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１日目：2026年4月27日(月) 12:00～16:00（午後）

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5. 見学：出来上がった電極の評価、加工（30分）

5-1 寸法(厚さ)、電極密度、電極物性測定

5-2 電極／セパレータスリット

6. 見学：評価セル製作（60分）

コインセル／ラミネートセル組み立て、電解液注液／封止工程

7. セル評価（40分）

7-1 充放電評価

基本評価項目（容量、サイクル特性、レート特性）

7-2 インピーダンス測定

内部抵抗の評価、劣化解析への応用

8. ディスカッションと質疑応答、リ電池解体など（60分）



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２日目：2026年4月28日(火) 9:00～12:00

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1. 見学：実電池の解体実演（120分）

円筒セル、ラミネートセル、モバイルバッテリー等

リクエストがあれば、該当の電池を解体します

2. 解体時に見るべきポイントについての解説

3. ディスカッションと質疑応答（30分）

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

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株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

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本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上