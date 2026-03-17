4月27日・28日「ラボ実演・電池の構造・仕組みを知るリチウムイオン電池作成と実電池の解体」現地セミナーを開催
株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「リチウムイオン電池・蓄電池」の「製作・解体を見学できる実演講習」を開催します。
リチウムイオン電池の構造・材料・製造プロセスを、実物の電池とラボ設備を用いて体験的に学ぶ実演セミナーです！
電池材料・電池技術の専門家が対面で解説し、電極作製、セル組立、充放電評価、さらには実電池の解体実演までを通して、電池の内部構造と設計思想を具体的に理解します。「現物を見る・触れる」体験を通じて、電池技術の理解を深めることができます。
講師・技術指導者
────────────
１.うるたま株式会社：齋藤 俊介 氏（技術指導）
２.株式会社スズキ・マテリアル・テクノロジー・アンド・コンサルティング：鈴木 孝典 氏（講師）
講習会の申し込みページ
──────────────────
開催日時：
１.2026年04月27日(月) 09:00-16:00
２.2026年04月28日(火) 09:00-12:00
参加費：187,000円（税込）
URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f121010-0d22-64bc-ada5-064fb9a95405(https://andtech.co.jp/seminars/1f121010-0d22-64bc-ada5-064fb9a95405)
開催場所：
うるたま株式会社（神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 リーディングベンチャープラザ１号館）
◆JR鶴見線・鶴見小野駅：西口から徒歩10分
◆JR鶴見線・弁天橋駅：徒歩15分
プログラム全項目
──────────────────────────────
【講演のポイント】
1)ラボで、リチウムイオン電池製造を見学する体験を提供します
2)実電池の分解について、方法と構造を学ぶことができます
3)どのように電池を評価するのかを学ぶことができます
4)座学での解説により、基礎知識を合わせて習得できます
【プログラム】
∽∽────────────────────────────∽∽
１日目：2026年4月27日(月) 9:00～12:00（午前）
∽∽────────────────────────────∽∽
1. 座学：リチウムイオン電池の材料と設計（30分）
1-1 正極・負極・セパレーターの特性・材料の考え方
1-2 セルの設計・思想、電池の容量設計、設計の考え方
2. 座学：電極作成技術とラボでの再作技術（30分）
2-1 スラリー調整
2-2 塗工プロセス
2-3 感想プロセス
2-4 電極プレス
3. 見学：電極製作の基礎（90分）
3-1 電極スラリー調整
3-2 塗工／乾燥
3-3 電極プレス
4. ディスカッションと質疑応答（30分）
∽∽────────────────────────────∽∽
１日目：2026年4月27日(月) 12:00～16:00（午後）
∽∽────────────────────────────∽∽
5. 見学：出来上がった電極の評価、加工（30分）
5-1 寸法(厚さ)、電極密度、電極物性測定
5-2 電極／セパレータスリット
6. 見学：評価セル製作（60分）
コインセル／ラミネートセル組み立て、電解液注液／封止工程
7. セル評価（40分）
7-1 充放電評価
基本評価項目（容量、サイクル特性、レート特性）
7-2 インピーダンス測定
内部抵抗の評価、劣化解析への応用
8. ディスカッションと質疑応答、リ電池解体など（60分）
∽∽────────────────────────────∽∽
２日目：2026年4月28日(火) 9:00～12:00
∽∽────────────────────────────∽∽
1. 見学：実電池の解体実演（120分）
円筒セル、ラミネートセル、モバイルバッテリー等
リクエストがあれば、該当の電池を解体します
2. 解体時に見るべきポイントについての解説
3. ディスカッションと質疑応答（30分）
株式会社AndTechについて
────────────
化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。
弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。
クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。
https://andtech.co.jp/
株式会社AndTech 技術講習会一覧
─────────────────
一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。
https://andtech.co.jp/seminars/search
株式会社AndTech 書籍一覧
──────────────
選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。
https://andtech.co.jp/books
株式会社AndTech コンサルティングサービス
─────────────────────
経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。
https://andtech.co.jp/business-consulting
本件に関するお問い合わせ
─────────────
株式会社AndTech 広報PR担当 青木
メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）
＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。
＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
以 上