Saturdays NYC による Hanes との初となる別注アイテムが登場。

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社：東京都港区／代表取締役社長：佐々木進)が運営するニューヨーク発のライフスタイルブランド「Saturdays NYC (サタデーズ ニューヨークシティ)」は、2026年3月27日（金）より、「Hanes（ヘインズ）」との初となる別注アイテムを、「Saturdays NYC」直営店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

サーフカルチャーをルーツに、都会的なミニマリズムと洗練されたデザインを提案する「Saturdays NYC」と、近年のパックTシャツムーブメントの火付け役として知られる「Hanes」による、初の共同開発が実現しました。

本取り組みでは、「Hanes」が掲げる「コンフォート（快適さ）」に、「Saturdays NYC」ならではの感性を融合させた、特別なパックTシャツを展開します。

ボディにはほどよいゆとりを持たせ、一枚着としてもレイヤードスタイルでもバランスよく着用できる、汎用性の「Saturdays NYC」オリジナルのシルエットに仕上げました。

ネック裏には「Hanes」を象徴するタグレス仕様のプリントネームをダブルネームで採用し、ストレスフリーな着心地を実現。

袖口と裾口にはヴィンテージライクなブラインドステッチ（天地引き）を施し、脇には接ぎ目のないチューブボディ（丸胴仕様）を採用するなど、快適性とクラシックな佇まいを両立させました。

別注カラーで深みのあるチャコールを基調に、ホワイトとブラックをそれぞれ組み合わせた2パック仕様。左裾に配したスラッシュロゴが、ミニマルな中に「Saturdays NYC」のアイデンティティをさりげなく表現しています。

日常に欠かせないTシャツだからこそ、本質的な快適さとデザイン性を追求し、両ブランドの哲学が凝縮された、スペシャルモデルです。

Hanes × Saturdays NYC Washed Cotton Short Sleeve T-Shirts 2P

Hanesならではの快適な着心地を追求し、縫製後に洗いをかけたコットン素材を使用。

デイリーに取り入れやすく、ベーシックな素材感が魅力の本別注モデルは、

レイヤードしやすいややゆとりのあるサイジングを採用。

Hanesを象徴するタグレス仕様のプリントネームにより、首元はストレスフリーな着心地を実現しています。

袖口と裾口にはヴィンテージライクなブラインドステッチを施し、クラシックな雰囲気を演出しました。

\6,600 in tax

Black,Charcoal /White,Charcoal

S-XL

また発売に伴いオフィシャルオンラインストアでは予約受付を開始しております。

オフィシャルオンラインストア ( https://saturdaysnyc.co.jp/(https://saturdaysnyc.co.jp/) )

発売日開始日： 3月27日 (金)

直営6店舗(代官山・ニュウマン高輪・名古屋・神戸・大阪・阪急うめだ)

オフィシャルオンラインストア ( https://saturdaysnyc.co.jp/(https://saturdaysnyc.co.jp/) )

オフィシャルインスタグラム

@saturdaysnyc_jp ( https://www.instagram.com/saturdaysnyc_jp/(https://www.instagram.com/saturdaysnyc_jp/) )