【山形・置賜】『置賜さくら回廊』をE-bikeで快走！ガイドと行く桜巡りサイクリングツアー【レンタサイクル付き】

(一社)やまがたアルカディア観光局

自転車で、楽しくランチに行こう！

置賜の名所を、サイクルガイドと一緒にお散歩のようにのんびり巡る「ポタリング」スタイルの自転車ツアーです。

置賜を知り尽くすサイクルガイドだからこそ見てほしいオススメの”穴場スポット”にご案内します。

のんびりゆっくり、休憩多め。各地のグルメも堪能し尽くします！



本ツアー代金には【レンタサイクル利用料】も含まれているため手ぶらで参加が可能です。

ご希望のレンタサイクルはツアー当日、集合場所にて貸し出し・返却となります。

ツアー詳細・お申込み :https://arcadia-kanko.jp/shop/tour/1363/

なぜ自転車で巡るのか？注目を集める「サイクルツーリズム」

近年、環境負荷を抑えながら旅を楽しむエコツーリズムの一環として、自転車で観光を楽しむ「サイクルツーリズム」が日本でも広がり始めています。

なぜ自転車で観光するのか？自転車は自動車よりも遅く、徒歩よりも速い移動手段であり、だからこそ出会える景色があります。

徒歩では遠く感じてしまう場所にも気軽に行くことができ、自動車では見過ごしてしまうような何気ない風景や小さな発見にも気づくことができます。

立ち止まってその景色を眺める時間を楽しめることも、サイクリングの大きな魅力のひとつです。



『ポタリング』とは？

自転車を使ったサイクリングの中でも〈お散歩のようにゆったりと走る〉スタイルのこと。

長距離を走ることは少なく、途中休憩も多くとるため、シティサイクルや普段あまり自転車に乗らない方でも気軽にチャレンジできます。

各所でガイドによるご紹介や写真撮影の時間を設けますので、旅の思い出をたくさん残していきましょう♪

置賜さくら回廊のご紹介

置賜さくら回廊は、山形県南部の置賜盆地に位置し、《南陽市(赤湯)・長井市(長井)・白鷹町(荒砥)》までをつなぐフラワー長井線沿いの約４３Kmの桜の観光ルートです。

日本さくら名所１００選：「烏帽子山千本桜」（南陽市）

国指定天然記念物：「伊佐沢の久保ザクラ」（長井市）、「草岡の大明神ザクラ」（長井市）、

県指定天然記念物：「薬師桜」（白鷹町）

をはじめとする樹齢１２００年余りの古木や巨木といった「名木」「古典桜」「日本さくら名所百選」などの名所が２０か所ほど点在しているのが特徴です。

置賜さくら回廊の公式HP、開花状況はコチラ(https://www.okitama-sakura.com/)から

旅のおすすめポイント1 置賜さくら回廊を3回に分けて総巡り！

『置賜さくら回廊』は先にご紹介した通り、3市町にまたがる桜の名所群です。

なのでサイクリングツアーでは1日で1市町、合計3回のツアーに分けて総巡りします！

行きたい日時、市町の開催日にそれぞれ申し込みが可能なので、1日だけでも、もちろんコンプリートも大歓迎です。



《ツアー開催日》

●4月11日（土） 【南陽市】熊野大社と足湯・桜巡り／集合：赤湯駅

●4月12日（日） 【長井市】川のみなとまち・桜巡り／集合：道の駅川のみなと長井

●4月18日（土） 【白鷹町】古典桜の里・桜巡り／集合：荒砥駅

旅のおすすめポイント2 手ぶら参加が可能！レンタサイクル利用がセット

南陽市 烏帽子山千本桜最上川堤防千本桜白鷹町 台ノ沢桜

本ツアー料金には、レンタサイクル利用料もセットになっているので手ぶらで参加いただけます♪

ご希望のレンタサイクルはツアー当日、集合場所にて貸し出し・返却となります。



【レンタサイクル種類】

・電動自転車・・・7台 ADO Air 20 3段階電動アシスト

・クロスバイク・・・3台 MERIDA 21段変速（前3段×後7段）

ご希望の自転車はツアー当日、集合場所にご用意します。

☆レンタルヘルメットも付いてます☆

※ツアー中、自転車で移動する際はヘルメット着用必須となります。

旅のおすすめポイント3 終わったあとも嬉しいお土産つき♪

ADO Air 20 3段階電動アシストMERIDA 21段変速（前3段×後7段）

疲れた身体には甘いものが欲しくなる！

ツアー終了後には、各開催地の甘味やお土産をぎゅっと詰めたお土産セットをプレゼント。

中身を楽しみながら旅の思い出を振り返ってみてはいかがでしょうか？

さらに、開催期間のうち計2回ご参加いただいた方にはリピーター特典もご用意してます！

ぜひたくさんのご参加お待ちしてます♪

地域を知り尽くした「サイクルガイド」がサイクリングをサポート！

メインガイド：山形ポタリング倶楽部 横山

置賜さくら回廊の魅力とグルメを知り尽くすベテランガイドが旅の安全をサポートします。

出発前には自転車に乗る際の交通ルール・マナー、安全講習などのレクチャーも行います。

＜ガイドと行く！自転車”ポタリング”ツアー2026 イベント概要＞

山形ポタリング倶楽部 横山（写真中央）地域にまつわる歴史・文化のお話も

■開催日

●4月11日（土） 【南陽市】熊野大社と足湯・桜巡り／集合：赤湯駅

●4月12日（日） 【長井市】川のみなとまち・桜巡り／集合：道の駅川のみなと長井

●4月18日（土） 【白鷹町】古典桜の里・桜巡り／集合：荒砥駅

■開催地：山形県置賜エリア

■募集人数：各回７名

■申し込み締め切り：各回2日前まで

■料金：4,400円（税込）

ツアー詳細・お申込み :https://arcadia-kanko.jp/shop/tour/1363/

＜行程＞

９：４５ 【集合】各回の集合場所にお集まりください。

参加者が集まり次第、ガイドより案内と安全講習を行います。

※開催日ごとに集合場所が異なります。お申し込みの際に必ずご確認ください。

１０：００ 【出発】ガイドが先導でツアースタート！

ガイドが先導で案内します。

各所で停車し、休憩を多く取りながらゆっくり走ります。

１２：００ 【昼食】ランチタイム

自由昼食となります。

行程上にある近隣の飲食店にご案内しますが、その他持ち込みでの昼食も可能です。

１５：３０ 【到着】集合場所に戻ってゴール！

お疲れさまでした！集合場所に戻って終了です。

レンタル品の返却後、解散となります。

※行程の都合上、時間は前後する可能性があります。

自転車で走って楽しい道へご案内！各地のグルメもたっぷり堪能休憩多めでのんびりサイクリング♪



【企画・実施】お問い合わせは下記担当までお問い合わせください。

一般社団法人やまがたアルカディア観光局 野川まなび館（担当：高橋）

TEL：0238-87-0605

FAX：0238-87-0611

メール：info@arcadia-kanko.jp