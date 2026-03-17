【開催報告】「『くちゃ美川』吉原入江」講演会を開催

舞鶴市

令和8年2月23日（月・祝）、京都府舞鶴市の旧鳥路邸にて講演会「『くちゃ美川』吉原入江」を開催いたしました。本講演会は、伝統的建造物群保存地区の選定を見据え、地区の象徴である「吉原入江」の保存と活用を地域住民と共に考える場として企画しました。

当日は、令和7年度に再生した「旧鳥路邸」を会場に、地域住民など約50人が参加しました。

■ 当日の様子

講師の鶴岡典慶京都女子大学教授と坂根一彰氏より、吉原入江の活用案や、旧鳥路邸の改修プロセスの解説が行われました。参加者からは入江の景観維持や今後の活用について質問やアイデアが寄せられ、活発な意見交換が行われました。吉原の素晴らしい景観を次世代へ繋ぐための大きな一歩となりました。

■ 開催概要

日時： 令和8年2月23日（月・祝）

場所： 旧鳥路邸（舞鶴市西吉原25番地）

内容： 吉原入江の保存と活用方針についての講演、旧鳥路邸改修内容の解説

講師： 坂根 一彰 氏（（株）坂根工務店）、鶴岡 典慶 氏（京都女子大学 教授）



（イベント実施時プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000049369.html