40歳以降の美容医療事情｜人気施術と価格データから見るミドル世代の美容ニーズ

株式会社口コミ広場

日本最大級の美容医療の口コミ・予約サイト「美容医療の口コミ広場(https://report.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)」を運営する株式会社口コミ広場は、「40大以降の女性に人気の美容医療施術ランキング」を発表いたしました。

本ランキングは、「美容医療の口コミ広場」における40歳以上女性会員からの予約実績データ（2025年1月1日～2025年12月31日期間）をもとに算出したものです。

記事URL：https://report.clinic/other/column/1536663(https://report.clinic/other/column/1536663?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

人気施術ランキングから見る女性ミドル層の美容医療トレンド

シワボトックス、レーザートーニング、ヒアルロン酸など、シワ・シミ・たるみといった加齢悩みに直接アプローチする本格的なエイジング治療が上位にランクインしています。骨格の萎縮や真皮の衰えなど加齢による構造変化への対策として、注入やリフト治療の需要が高まっているのが特徴です。

また、見た目ではなく機能面を目的としたVIO脱毛もランクイン。将来の介護時の負担軽減を見据えた「介護脱毛」として選ばれるケースが増えており、将来を見据えた美容医療への関心の高まりがうかがえます。

施術単価から読み解くミドル世代の美容医療ニーズ

40代以降女性の美容医療の平均単価は77,986円で、20代女性の49,895円の約1.56倍。費用が高くても目に見える効果を重視し、効率よく結果を得られる施術を選ぶタイムパフォーマンス志向が見られます。また、シミ・シワ・たるみなど加齢とともに悪化する悩みでは施術単価が20代の1.5～3倍に上昇。注入量や照射数、施術範囲が増えるほか、複数施術を組み合わせるケースが多いことも単価上昇の要因となっています。

「美容医療の口コミ広場」について

「美容医療の口コミ広場」は、実際に施術を受けた方のリアルな体験談（口コミ）をベースに、ユーザーが納得してクリニックを選べる環境作りを目指す国内最大級の美容医療プラットフォームです。今後も「正しい知識」と「信頼できる体験」をつなぐことで、安心・安全な美容医療の普及に貢献してまいります。

美容医療の口コミ広場 :https://report.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature