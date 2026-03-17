【春の入会キャンペーン実施中】亀山市の子どもたちが通う「亀山市サッカースクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、亀山市のテニスラウンジ亀山で開催している「亀山市サッカースクール」において、春の入会キャンペーンを実施し、新規会員を募集しています。

本スクールは、亀山市を中心に多くの子どもたちが参加しているサッカースクールです。三重県生涯スポーツ協会のサッカースクールは、未経験者や初心者への運動指導を得意としており、楽しみながら技術や体力の向上を目指しています。健康福祉や子どもの発達への理解を深めた指導者が、子どもの個性や成長段階に合わせて丁寧にサポートしています。

亀山市サッカースクールでは、初めてボールを蹴る子どもにも分かりやすく、安心して参加できる雰囲気づくりを大切にしています。できることを一つずつ増やしながら、「運動が好き」「サッカーが楽しい」という気持ちを育てていくことを重視しています。また、平日の放課後に通いやすく、保護者の当番などの負担もないため、継続しやすいスクールです。

このたび実施する春の入会キャンペーンでは、期間中に入会した方を対象に、入会金無料（11,000円）、スクールTシャツプレゼントに加え、先着10名にサッカーボールをプレゼントします。新しい環境で前向きにチャレンジしたいお子さまにもおすすめです。

無料体験も随時受け付けています。亀山市周辺で子ども向けのサッカースクールや習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・サッカースクールTシャツ（3,300円・税込）プレゼント

・先着10名にサッカーボール（2,000円相当）プレゼント

〇スクール概要

スクール名：亀山市サッカースクール

会場：テニスラウンジ亀山（三重県亀山市長明寺町747-1）

練習日：月曜日（月3回）

クラス・時間：

・年中～小学1年生クラス 15:30～16:30

・小学生クラス（小学1年生～6年生） 16:40～18:00

費用：

・月会費：5,500円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

指定ウェア：サッカースクールTシャツ 3,300円（税込）

担当コーチ：木村達也

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp