HELLO CYCLINGスポーツタイプ電動アシスト自転車「KUROAD Lite」期間限定の特別料金を実施

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）は、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」で提供しているスポーツタイプ電動アシスト自転車「KUROAD Lite（クロードライト）」を対象とした期間限定の特別料金を実施します。

「KUROAD Lite」はスポーツタイプの電動アシスト自転車で、シティサイクルの電動アシスト自転車と比べて軽量で走行性が高く、中長距離ライドに適しております。さらに、7段変速のギアが搭載されていることから、利用者の好みに合わせて幅広く調整が可能です。

ぜひこの機会に「KUROAD Lite」をご利用ください。

期間限定特別料金の概要は下記の通りとなります。

■実施期間

2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）

■期間限定料金

利用開始15分160円 （通常は利用開始 30分200円）

延長料金15分160円 （通常は延長15分200円）

※12時間料金は最大3,000円で通常時と変更ありません

■対象エリア

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、広島県

※上記以外の地域は、今回の期間限定料金の対象外となります

■備考

・e-Bikeタイプの車両「KUROAD」と「XU1」は、期間限定特別料金の対象外となります。ご利用の際は、予約画面に表示される利用料金をご確認ください。

・期間限定料金の適用期間は、利用開始日が基準となります。期間終了後に返却された場合、期間中に利用を開始していれば期間限定料金が適用されます。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/