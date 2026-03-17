AI時代の新思考フレーム「Kosuke Protocol」を公開 “問い”が未来の設計図になる可能性

株式会社SHIRO & Co.

AIが高度な回答生成能力を持つ時代において、人間の思考の役割はどこにあるのか。思想研究を行うKosuke Shirakoは、AI時代における新しい思考フレーム「Kosuke Protocol」を公開しました。観察（Observe）、サンプリング（Sample）、再構成（Recombine）、問い（Question）というプロセスを通じて新しい意味（New Meaning）を生み出す思考の枠組みです。

生成AIの急速な進化により、文章生成、情報整理、問題解決など、多くの領域で「答え」を生み出す能力は機械によって拡張されつつあります。

これまで人間の知性は、「答えを生み出す能力」によって定義されることが多くありました。しかしAIが高度な回答生成能力を持つ現在、その前提は変化しつつあります。



もしAIが多くの答えを生成できる時代が到来するなら、人間の思考の役割はどこにあるのでしょうか。

この問いから生まれたのが、思考フレーム Kosuke Protocol です。



Kosuke Protocolは、観察・サンプリング・再構成・問いというプロセスを通じて、新しい意味を生み出す思考の枠組みです。

Kosuke Protocol - Meaning Cosmos

このプロセスは、最終的な答えを固定することよりも、新しい問いを生み出すことに重点を置いています。

AIが答えを生成する時代において、人間の思考の価値は「どのような問いを設計できるか」に移行する可能性があります。



Kosuke Protocolは、この変化を背景に、人間の思考の役割を再考するためのコンセプトとして公開されました。

思考の断片思考のサンプリング

思考ノードグローバル思考キャプチャリング発信者コメント

「AIが答えを生成できる時代になると、人間の思考の価値は“答えを出すこと”から“問いを設計すること”へと移る可能性があります。Kosuke Protocolは、そのための思考のプロセスを整理したフレームです。」

- Kosuke Shirako

Thinking After AIAIの登場は、知性の定義そのものを変える可能性があります。

もし答えが無限に生成される世界が訪れるなら、

本当に価値を持つものは「問い」になるかもしれません。

Questions are the architecture of the future.

詳細Concept Pagehttps://book.shiroand.io/question

「AIが答えを生成する時代には、問いを設計することが人間の思考の中心になるのかもしれません。」

- Kosuke Shirako

If answers become infinite, questions become precious.

Questions are the architecture of the future.

Issued Global on 2026, 03, 16