「働き続けたいのに家庭と両立できない」と8割のママが悲鳴！未経験から「Webスキル」で叶える在宅キャリアチェンジ

株式会社Ms.Academy

「時短勤務でもお迎えはギリギリ。時間を気にして走る毎日」「子供の発熱で謝り続ける毎日に疲れ果てた」--。

政府が女性活躍を推進する一方で、現場の母親たちは「オフィスへの通勤」という物理的な壁に直面し、静かにキャリアを諦めようとしています。

女性向けキャリアコミュニティ「Ms.Academy（ミスアカデミー）(https://lp.msaca.jp/2345?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=prtimes)」は、子育て中の女性309名を対象に「仕事と育児の両立における“物理的な壁”」に関する実態調査を実施しました。

その結果、働くママの約9割が通勤に限界を感じ、8割以上が退職やキャリア断念を検討した経験があることが判明。

多くの女性が「会社に依存しない働き方」を求め、子供が寝た後の1時間を活用して月5万円の収入を目指す、堅実なキャリアチェンジの実態が明らかになりました。

調査サマリー：

・働くママの8割が通勤がつらく退職を検討。スキル不足より移動がネックに

・疲れより罪悪感。子供の発熱時に謝り続けることが一番のストレス

・在宅で月5万は叶う夢。転身した先輩ママの7割がすでに実現

・パソコン1台で半年後に収益化。手に職をつければキャリアは何度でも作れる

【実態】「働き続けたい」のに家庭と両立できない。8割が通勤を理由にキャリア断念

子育て中の女性に対し、出産・育児を経て「オフィス通勤」にストレスを感じているかという質問に対し、90.6%が「ある（常にある46.3%＋たまにある44.3%）」と回答しました。

さらに深刻なのは、そのストレスが原因で「仕事を辞める、または昇進・転職などのキャリアアップを諦めた（検討含む）」と回答した人が80.2%に達したことです。

意欲や能力があるにも関わらず、「オフィスに通う」という条件だけで、多くの女性が労働市場から離脱、あるいは意図的なキャリアダウンを選ばざるを得ない「物理的な壁」が存在しています。

【回答者の悲痛な声】

「駅のホームで『電車が遅延しませんように』と祈りながら走る日々に疲れ果てました。子供が熱を出した際に職場の全員に謝り倒して早退する申し訳なさも限界で、大好きだった仕事を辞めました」（30代・元正社員）

「時短勤務をとっても、結局持ち帰り仕事が増えるだけ。給料は減り、キャリアの見通しも立たず、何のために働いているのか分からなくなった」（30代・会社員）

最大のストレスは「急に休むことへの罪悪感」。働くママの精神的な負担に

通勤において最も「負担」だと感じる要因（複数回答）では、「子供の発熱による急な欠勤の罪悪感（83.5%）」が圧倒的1位となりました。

次いで「身支度や移動の時間のロス（50.8%）」「お迎えの時間に間に合わない（48.2%）」が続きます。

物理的な忙しさ以上に、「職場に迷惑をかけている」という罪悪感こそが、ママたちの心を折り、キャリアを断念にしている最大の要因であることが浮き彫りになりました。

7割が諦める”ゆったりとした時間”。在宅転身で「子供に怒鳴らない毎日」へ

オフィス出社を続ける女性に対し「通勤によって諦めていること」を聞いたところ、「夕食をゆっくり作る、または家族で囲む時間（72.2%）」と「毎日イライラしない、精神的ゆとり（68.9%）」が上位を占めました。

この結果から、物理的な移動時間が、家族団らんの時間と母親の心の余裕を奪っている現状が分かります。

一方で、既に在宅ワークへ転身した女性からは、劇的な生活の変化が報告されています。

「在宅ワークでプラスに変化したこと」として、「子供の発熱時、誰にも謝らずに側にいてあげられる（57.1%）」や「子供に対して『早くして！』と怒鳴ることが減った（31.4%）」といった声が挙がりました。

通勤時間をなくすことは、単なる「時間の節約」ではありません。母親が心にゆとりを取り戻し、家族と穏やかに過ごすための決定的な要因になることがわかりました。

「心の余裕」に必要なのは月5万円。在宅ワークで十分に手が届く現実

オフィス通勤などに悩む女性たちに対し、「在宅で仕事をする場合、最低いくらの月収があれば心の余裕が生まれるか」を聞きました。

その結果、最も多かった回答は「月5万円（36.6%）」、次いで「月10万円（34.6%）」となり、約7割が月5万～10万円の収入を求めていることがわかりました。

では、その金額は実現可能なラインなのでしょうか。

実際に在宅ワークで収入を得ている女性たちのデータを見ると、68.3%が「月5万円～10万円未満」を継続的に稼いでいることが判明しました。

【実際に月5万円を達成したママの声】

「スーパーで値段を気にせずフルーツを買えるようになったり、子供の『やりたい』という習い事に『いいよ』と言えたり。たった数万円ですが、夫に頼らず『自分で稼いだお金』があるだけで、心に大きな自信と余裕が生まれました」（30代・在宅ワーカー）

多くのママが抱く「家にいながら月5万円稼げたら」という願いは、決して高すぎる理想ではなく、正しい方法さえ選べば、十分に手が届く未来であることが明らかになりました。

キャリアは作り直せる。Webスキルで新たな道を目指す

在宅ワークで月5万円以上の収入を得ているママたちも、最初から順風満帆だったわけではありません。 実は、58.1%が「在宅ワークで稼げなかった経験がある」と回答しています。

彼女たちはそこから、誰でもできるデータ入力やアンケート回答などではなく、「Webライティング」や「オンライン秘書」、「SNS運用代行」といったPCを使う専門スキルへと軸足を移すことで、安定した収入を得ることができました。

あれこれ手を出さず「これ」と決めたスキルに一点集中するのが近道です。

実際、子供が寝た後の1時間を使い、約半数が「半年未満」で収益化に成功しています。

あなたも「ママとしての新しいキャリア」。今から準備を始めてみませんか。

本調査内容を掲載いただく際は、「引用元：Ms.Academy」 の明記と、以下ページへのリンク設置をお願いいたします。

引用元：Ms.Academy(https://lp.msaca.jp/2345?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=prtimes)

■女性向けキャリアコミュニティ「Ms.Academy」について

Ms.Academy（ミスアカデミー）は、私らしい働き方を模索するすべての女性を応援する、女性向けキャリアコミュニティです。

当コミュニティでは単なるスキル提供に留まらず、自分に合った仕事の選び方や正しい情報の見極め方など、副業を始めるための土台作りから徹底的にサポートしています。

スキルに自信がない方や、何から始めればいいかわからない初心者の方でもWebライティング、動画編集、デザイン、AI活用など幅広いスキルの中から、一点集中すべきスキルを見つけ出し、最短ルートで収益化を目指すサポートをします。

Ms.Academyの詳細はこちら :https://lp.msaca.jp/2345?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=prtimes

■調査概要

- 調査概要：「働く女性の問題とキャリアチェンジ」に関する実態調査- 調査方法：インターネット調査- 調査期間：2026年02月03日～2026年02月08日- 有効回答数：子どもを持つ働く女性、または育休中の女性309名

【会社概要・お問い合わせ先】

■会社概要

会社名：株式会社Ms.Academy

URL：https://msacademy.co.jp

事業内容：女性向けキャリアコミュニティ「Ms.Academy」の運営

■リリースに関するお問い合わせ

株式会社Ms.Academy

担当：竹下

メールアドレス：info@msaca.jp