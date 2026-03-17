次世代プロバイオティクス技術を開発するハーバード発バイオ企業Tenzaへの出資

イノー・アソシエイツ株式会社

Brand New Retail Initiative Fund投資事業有限責任組合（以下「BNRIF」）は、米国ボストンを拠点とするバイオテクノロジー企業 Tenza, Inc.（所在地：米国マサチューセッツ州ボストン、

CEO：Anik Debnath）に出資しましたのでお知らせいたします。

社名「Tenza」は、日本語の「転座」に由来しています。

Tenzaは、ハーバード大学の研究成果を基盤として2018年に設立されたバイオテクノロジー企業であり、食品グレードの微生物を活用して機能性タンパク質を腸に直接届ける「エンジニアード・プロバイオティクス」の開発プラットフォームを有しています。微生物を“運び屋”として活用する同社の技術は、従来のサプリメントや医薬品では実現が難しかった作用機序を可能にする、新たなアプローチとして注目されています。

同社は現在、ヘルシーエイジング（健康寿命の延伸）や長寿をテーマとした次世代プロバイオティクス製品の開発を進めています。加齢に伴う慢性炎症へのアプローチを通じて、心血管、腸、代謝、メンタルなどの健康維持を支えることを目指しており、今後はヒト試験および製品化に向けた研究開発を進める予定です。

Tenzaは、遺伝学・ゲノム工学分野の第一人者として知られる、ハーバード大学のGeorge Church教授を共同創業者の一人として擁し、合成生物学およびバイオエンジニアリング分野における研究成果を基盤に事業を展開しています。

BNRIFは、同社の独自技術プラットフォーム、研究開発体制、ならびに拡大するウェルネス・ヘルスケア市場における成長可能性を評価し、今回の出資を決定いたしました。

Tenza共同創業者からのコメント

Anik Debnath, Ph.D.CEOAnik Debnath, Co-founder & CEO

We are delighted to welcome BNRIF as a partner in

Tenza’s next phase of growth.

Their support will help accelerate the development

and commercialization of our engineered probiotic

platform.

(日本語訳）BNRIFをTenzaの次の成長フェーズにおけるパートナーとして迎えられることを大変嬉しく思います。

今回の支援により、当社のエンジニアード・プロバイオティクスプラットフォームの開発および商業化をさらに加速していきます。

George Church, Ph.D.Scientific Advisory Board DirectorHarvard Medical School ProfessorGeorge Church, Co-founder ハーバード大学教授

Engineered microbes have the potential to

transform how we deliver health-promoting

functions to the human body.

Tenza’s platform represents an important step

toward that future.

(日本語訳）エンジニアリングされた微生物は、健康に寄与する機能を人体に届ける方法を大きく変える可能性を持っています。

Tenzaのプラットフォームは、その未来に向けた重要な一歩になると考えています。

発表元・お問い合わせ先

Brand New Retail Initiative Fund投資事業有限責任組合の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171658/table/3_1_2f4c9e2f12a5bd2b2db9c65a376d8eb0.jpg?v=202603171051 ]Tenza, Inc.の概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171658/table/3_2_462dd5fcf3af702d49d70afae3a9c05b.jpg?v=202603171051 ]

会社名：イノー・アソシエイツ株式会社

所在地：東京都港区赤坂5-4-9 赤坂五丁目ビル7F

代表者：代表取締役 池 浩太郎

事業内容：

・投資ファンドの組成及び運用・管理

・ビジネスカンファレンス等の企画、開催、運営及び管理

・各種商品の企画、製造及び販売

WEB：https://www.innoh-a.com