イー・アソシエイツ株式会社

上場企業のIR活動を支援するイー・アソシエイツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 忠雄／以下、eA）は、現代の働き方における「システム・オブ・アクション（実行基盤）」を提供するZoom Communications, Inc. (以下Zoom)と、新たにISV（Independent Software Vendor）パートナー契約を締結しました。

このたびの契約締結により、eAが提供するIR決算説明会配信プラットフォーム「smart Conference 」は、Zoomの強固なイベント配信技術との連携を深め、企業のIR（*1）・SR（*2）活動をはじめとする、様々な重要なイベントの配信をより強力に支援してまいります。

eAは、企業と株主・投資家との「対話の場」を「市場」ととらえ、株主・投資家とのエンゲージメントを高めるサービスを提供しています。

IR活動における実務と戦略を熟知し、決算説明会、株主総会、開示書類、投資家対話までをワンストップで支援する「IR・SR支援のトップランナー」として、お客様のIR活動に貢献してまいりました。

今後は、Zoomとの連携を通じて、IR・SR業界へのZoomのプラットフォームによるイベント配信の浸透を一層図り、金融とITの総合力をもって、企業の円滑かつ効果的な情報開示、株主・投資家とのコミュニケーションに貢献してまいります。

*1 IR：Investor Relations

企業が株主や投資家に対し、経営状態や財務状況、業績見通しなどの情報をタイムリーかつ公平に開示し、対話を行う「投資家向け広報活動」

*2 SR：Shareholders Relations

企業が既存の株主と長期的かつ良好な信頼関係を構築・維持するための活動

ZVC JAPAN 株式会社（Zoom日本法人）ISV事業開発部長 佐野 健 様より

このたび、イー・アソシエイツ様とZoom ISVパートナー契約を締結できましたことを心より歓迎いたします。本契約により、日本企業におけるIR・SR活動のオンラインイベント配信がさらに魅力的なものとなり、株主や投資家の皆様とのコミュニケーションがより円滑になるものと確信しております。将来的には、Zoomの多様なAI機能もご活用いただくことで、さらに画期的なソリューションをご提供できると期待しております。今後もイー・アソシエイツ様との強固なパートナーシップを通じ、新たな価値創造に尽力してまいります。

eAについて

IR（投資家向け広報）、SR（株主総会支援）イベントのオンライン配信やWEB会議、動画制作・配信、及びIRコンサルティングを行う情報提供サービス企業です。2000年創業のパイオニアであり、2025年12月に通信プラットフォームをクラウドで提供しているChorus Call Asia株式会社と合併、社名をイー・アソシエイツに統合し、独自の通信プラットフォーム提供やIRポータルサイト運営などを通じて企業のDX支援を行っています。

企業概要

会社名 イー・アソシエイツ株式会社

本社所在地 東京千代田区一番町8

代表者 近藤忠雄

事業内容 IR/SR支援事業

イー・アソシエイツ公式サイト https://www.e-associates.co.jp/

カンパニーホットライン公式サイト https://c-hotline.net/

《本リリースに関するお問い合わせ先》

イー・アソシエイツ株式会社 経営管理部

担当：前田裕之

Email：it@e-associates.co.jp