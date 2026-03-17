PANDAG Tech社、業務用自律型草刈機「G1-M1500（RTK）」を日本国内市場に投入　緑地管理の自動化を加速

PANDAG TECH LIMITED

自律型インテリジェント機器の開発を手掛けるPANDAG Tech社は業務用自律走行型草刈りロボット「G1-M1500（RTK）」（以下、「G1」）を2026年3月17日より日本市場で本格発売いたします。ゴルフ場や管理地、公園、河川敷など、大規模な緑地維持管理の自動化・省人化ニーズを取り込む狙いです。

国内の緑地管理現場では、労働力不足と人件費の高騰が深刻な課題となっています。同社は、人力に依存していた大規模敷地のメンテナンスに自動化ソリューションを提案することで、持続可能な管理体制の構築をサポートします。

■ 高精度RTK測位で無人化を実現

「G1」は、RTK高精度測位と4G通信技術を組み合わせた独自のナビゲーションシステムを搭載しています。

通信環境が整った場所であれば、基地局を設置せずに簡単に無人で作業が行えます。また、アプリの設定により、ネットワーク型RTKに接続することが可能です。運用面では、専用アプリによる遠隔監視やエリア設定のほか、FPV（一人称視点）コントローラーを用いた現場でのリアルタイム操作にも対応しており、計画から実行までの一元管理を実現しています。

■ 多雨・傾斜地など日本特有の環境に適応

本体設計は、環境負荷を抑えた100％電気駆動を採用し、脱炭素を推進する自治体や企業のニーズに応えます。防水・防塵性能はIP67等級を備え、日本の多雨な気候下でも安定して稼働できます。また、低重心設計と独自の「GripTech」タイヤシステムの採用により、最大35度の傾斜地（※実際の登坂能力は、環境により異なる場合があります）や、太陽光発電施設などの高さ制限がある場所での作業も可能にしました。

■ 作業効率は毎時約3,500平方メートル、約400万円（税抜）から

カッティングシステムには1500Wの高出力トリプルブレードを採用しております。刈幅は1.2メートルで、1時間あたり最大約3,466平方メートルの作業能力を持ちます（※データは実証値であり、実際の作業面積は現場の環境により異なる場合がある）。また、モジュール化されたプラットフォームにより、路面状況に応じてATタイヤや人字型タイヤ、スパイクタイヤなどへの迅速な切り替えが可能です。



日本国内での販売価格は、基本構成G1-M1500（RTK）本体システムで約400万円（税別）からです。タイヤはオプションで選択できます。

推奨基本構成：G1-M1500（RTK）本体システム

※バッテリーは基本製品構成には含まれています。

※送料はお客様のご負担となります（別途見積）。

製品の出荷開始は、2026年4月下旬を予定しています。

【導入相談、お見積り】

お問い合わせフォーム ：https://www.pandag.com/

メールでのお問い合わせ：info@pandag.com

■ 無償付帯保険サービス

「G1」を購入すると、1年間の[無償付帯賠償責任保険]が付帯されます。1事故あたり対人対物1億円まで補償されます（免責金額は1事故5万円）。例えば、操作ミスで通行人を負傷させてしまったり、駐車中の車に機体が接触し破損をさせた場合でも補償対象となります（※事前の登録手続きが必須です）。

■ 世界市場での実績を背景に日本展開

PANDAGはこれまで、米国の「Equip Expo」や豪州の「AgQuip」といった専門展示会に出展。世界最大級の家電・IT見本市「CES 2026」では、複数の独立評価機関から最優秀製品賞を受賞するなど、技術力への評価を高めています。

同社は現在、アジア、北米、欧州、豪州で事業を拡大中。日本市場においては、既に国内パートナーと連携した販売・アフターサービス体制を構築しており、導入時のサポートからメンテナンスまで迅速に対応するとしています。

■ PANDAGについて

PANDAGは、商業用スマート機器の開発に特化した技術主導型企業です。大規模かつ複雑な野外環境に対応する自律走行ロボットを展開し、長年人手に頼ってきた反復作業の自動化を推進しています。造園業者や自治体、法人ユーザーを対象に高度な作業ツールを提供することで、屋外業務の効率化と持続可能な事業運営の実現を目指します。日本国内においては、既に現地のパートナー企業と連携し、販売からアフターサービスまでを一貫してカバーするサポート体制を構築します。導入初期から実運用に至るまで、迅速な支援を提供できる環境を整えています。