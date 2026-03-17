代表取締役社長交代のお知らせ
三菱ケミカルインフラテック株式会社
代表取締役の異動（2026年4月1日付予定）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152808/table/6_1_8abd04425d2da1c6f6cac203cd78c531.jpg?v=202603171051 ]
新任代表取締役社長の略歴
最終学歴 ： 関西学院大学 商学部 卒業（1988年 3月）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152808/table/6_2_80926932ca55ddfc522b65569992ef5e.jpg?v=202603171051 ]
参考資料
三菱ケミカルインフラテック株式会社（本社：東京都千代田区）は、取締役会において下記のとおり代表取締役社長の交代について決議いたしましたので、お知らせいたします。
代表取締役の異動（2026年4月1日付予定）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/152808/table/6_1_8abd04425d2da1c6f6cac203cd78c531.jpg?v=202603171051 ]
新任代表取締役社長の略歴
阪上 明彦（サカウエ アキヒコ）
生年月日 ： 1965年 12月 4日
出身地 ： 兵庫県
最終学歴 ： 関西学院大学 商学部 卒業（1988年 3月）
主な経歴 ：
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/152808/table/6_2_80926932ca55ddfc522b65569992ef5e.jpg?v=202603171051 ]
参考資料
2026年3月11日（水）発表【代表取締役交代に関するお知らせ】
URL：https://mchem-infratec.com/news/
三菱ケミカルインフラテック株式会社
URL：https://mchem-infratec.com/
以 上