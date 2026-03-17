Crown Cat、問い合わせ33%削減実績の生成AIチャットボット「Smart Search」を事業譲受

Crown Cat株式会社

Crown Cat株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井川達也）は、生成AIチャットボットサービス「Smart Search(https://smart-search.tech/)」事業を2026年2月20日付で譲受しました。生成AIの普及により企業のAI導入が進む一方、PoC（概念実証）で止まり実運用に至らないケースが増えており、AIを実際の業務に定着させる支援ニーズが高まっています。こうした背景を受け、Crown CatはSmart Searchの事業を譲受しました。あわせて開発元の合同会社ActionMindと戦略的業務提携を締結。今回の事業譲受により、Crown CatはSmart Searchの販売・導入支援・カスタマーサクセス体制を強化。さらに開発元ActionMindとの業務提携により、AI導入から開発・運用まで一気通貫で支援できる体制を構築しました。Crown Catは、AI導入を“検討”や“PoC”で終わらせない、戦略設計から開発実装・成果創出までを担う「次世代AI Techファーム」構想を始動します。



「生成AIは導入しただけでは意味がない。実装し、使われ、成果が出て初めて価値になる。」

- Crown Cat 代表取締役 井川達也

■背景：AI導入の“PoC止まり”を超える

多くの企業が生成AIを検討する一方で、

- 導入方針が定まらない- PoCで止まり本番化できない- 社内定着が進まない- 開発リソースが不足している- 成果が出ない

といった課題が顕在化しています。

Crown Catは、AI SaaS × コンサル × エンジニアリングを統合する体制で、AI実装を前進させます。

■Smart Searchの特徴

Smart Searchは、企業のカスタマーサポートや社内ヘルプデスクの効率化を目的とした生成AIチャットボットです。

主な特徴

- 問い合わせ対応を最大33%削減- 約4割の疑問をAIが自己解決- タグ設置のみで導入可能- 月額3万円から利用可能- FAQ / マニュアル / ナレッジをAI検索- ノーコードで精度のチューニングが可能

カスタマーサポートの効率化だけでなく、社内ナレッジ検索としても活用できます。

■「Smart Search」実績

■こんな企業様におすすめ

- 問い合わせ約33%削減- 誤回答率5%未満- 月額3万円～、タグ設置のみで導入可能- 上場企業の導入実績あり

Smart Searchは以下のような課題にお悩みの企業様におすすめです。

- カスタマーサポートの工数を減らしたい- FAQが活用されていない- 夜間や休日の問い合わせに対応できていない- 社内ヘルプデスクを効率化したい- 社員からの問い合わせをなくし、コア業務に集中させたい

■ActionMindとの業務提携

Smart Searchの開発元であるActionMindとの提携により、

以下の体制で企業のAI活用を支援します。

- Crown Cat：AI戦略設計／業務設計／導入・活用支援- ActionMind：要件定義／設計／開発／保守

これにより、AI導入からシステム開発までのワンストップ支援が可能になります。

■事業譲受記念キャンペーン

事業譲受を記念し、Smart Searchの導入企業向けにキャンペーンを実施します。

キャンペーン内容

- 初期費用無料- 初月利用料無料- 導入サポート無料※先着10社限定

キャンペーンに関しては、Smart SearchのLPの問合せフォームよりお問合せ・申込ください。

お問合せフォーム：https://smart-search.tech/contact

■今後の展望

Crown Catは今回の事業譲受を皮切りに、企業のAI活用を支援するサービスを拡充していきます。

また、Smart Searchと連携する社内ポータルSaaS「Smart Onboarding」の正式リリースも予定しており、企業のAI活用と業務DXをさらに推進していく計画です。

■代表コメント

Crown Cat株式会社 代表取締役 井川 達也

「生成AIは導入するだけでは価値が生まれません。実際に業務で使われ、成果が出て初めて意味があります。今回の事業譲受とActionMindとの提携により、AI導入から実装・活用までを支援できる体制が整いました。企業のAI活用を加速させていきたいと考えています。」

合同会社ActionMind 代表社員 久川 善法

「Smart SearchがCrown Cat社という新たなパートナーのもとで成長していくことを大変嬉しく思います。今後は開発パートナーとして、AIプロダクトの機能強化と企業のAI活用を共に推進していきます。」