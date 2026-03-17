150名以上のジュエリーデザイナーを輩出した「HOUSE JEWELRY DESIGNER（ハウスジュエリーデザイナー）」が、AI時代の新カリキュラムで再始動。

株式会社宝石アテンダー

・ジュエリーや宝石が好き

・自分の手で形にしてみたい

そんな想いを抱きながらも、実際に何をしたら良いのか分からずに、立ち止まってしまう方は少なくありません。

さらにデザインを学んだとしても、

「制作依頼はどうしたら良いのか？」

「どう仕入れをすればいいのか？」

「どうやって販売すればいいのか？」

といった実務面まで体系的に学べる場所は、ほとんど存在しませんでした。

株式会社宝石アテンダー（所在地：岐阜県岐阜市、代表取締役：長谷川邦義）が運営する「HOUSE JEWELRY DESIGNER（ハウスジュエリーデザイナー、以下HJD）」は、まさにこの課題を解決するために2016年に誕生し、これまで150名以上のジュエリーデザイナーを輩出してきました。

このたび、AI技術を活用した新カリキュラムを追加し、運営体制を整えて本格的に再始動することとなりました。

AI活用で学習効率が劇的に向上、クリエイティブに集中できる環境へ

HJDは、デザインから仕入れ、制作、販売までの一貫したノウハウを学べる実践的なプログラムとして、2016年から約8年間で150名以上の受講生を成功に導いてきました。

今回の再始動では、講師である長谷川邦義が知識投資として約100万円を費やして習得した最新のAI技術を、受講生全員が活用できるカリキュラムとして追加しました。

従来、ジュエリーデザイナーは、デザイン画の作成から見積もり計算、顧客対応まで、すべてを一人でこなす必要がありました。

しかし、AI技術の導入により、見積もり作成や事務的な作業をAIに任せることで、デザインという本質的なクリエイティブ活動に時間を注げる環境が実現しました。

さらにAIを活用することで、デザインの案出しや複数のバリエーション生成が瞬時に可能となり、自分の発想だけでは思いつかなかったアイデアも得られるようになりました。

これにより、デザインの幅が飛躍的に広がり、初心者でも多様な提案ができるようになります。

AIの導入によって、学習スピードが飛躍的に向上し、初心者でも最短距離でプロのジュエリーデザイナーを目指せるようになりました。

AIを活用したデザイン作成例

HJDが提供する「4つの魔法」

HJDでは、受講生が最短距離でプロのジュエリーデザイナーを目指せるよう、「4つの魔法」という独自の学習プログラムを提供しています。

第1の魔法：AIデザイン

新カリキュラムの目玉となるのが、長谷川邦義の約20年にわたる経験とマインドを学習させた「ジュエリー長谷川AI（GPTs）」の利用権です。受講生は、このAIを使い放題で活用でき、以下のようなサポートを受けられます。

・AIによるデザイン自動生成：手書きのラフスケッチや言葉での指示から、AIが完成度の高いデザイン画を生成。絵が描けない方でも、自分のアイデアを形にできます。



・AIによる見積もり自動作成：複雑な原価計算や見積もり作成をAIが自動化。初心者が最も苦手とする価格設定も、瞬時に適正価格を算出できます。



・プロンプト配布：ジュエリーデザインやビジネス活用に特化したAIプロンプトを提供し、即座に実務で活用できます。



・最新AI知見の共有：長谷川氏が常にアップデートしている最新のAI活用法を、受講生にリアルタイムで共有します。

このAI活用により、受講生は自分の発想の枠を超えたデザイン案を大量に生成でき、創造性の幅が大きく広がります。

第2の魔法：魔法の工房

自身で加工技術を持たなくても、信頼できる提携工房へ制作を依頼できるネットワークを提供します。山梨や御徒町、海外の工場など、HJDが長年築いてきた職人ネットワークを通じて、高品質なジュエリー制作が可能です。デザイン画を職人に渡すだけで、プロフェッショナルな仕上がりの製品が完成します。

第3の魔法：宝石の仕入れルート

世界各地の展示会などで培った、高品質な宝石を適正価格で仕入れるルートを共有します。FGA・DGA保持者である長谷川邦義が持つ国内外の最上流通ルートにより、ハイブランドと同等の輝きを賢く手に入れることができます。香港、タイ、インド、ニューヨークなど、世界中の宝石市場との直接取引ルートを活用できます。

第4の魔法：12ヶ月の変身

1年かけてマインドセットからマーケティング、販売までを学び、精神的・経済的自立を目指します。今の仕事はそのままに、少しずつプロの階段を登ることで、一生ものの自立を手にすることができます。

約8年間で証明された再現性の高い12ヶ月カリキュラム

HJDは、単なるデザインスクールではありません。

オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド学習で、12ヶ月かけて段階的にプロのジュエリーデザイナーへと成長できるプログラムを提供しています。

ステップ1（1～3ヶ月目）：マインドセットと基礎知識の習得

継続して成長するための考え方の土台を築きます。宝石の基本的な知識（4C、誕生石、宝石学の基礎）とともに、ビジネスマインドを学びます。どんなに優れた技術やノウハウがあっても、土台となるマインドセットがしっかりしていなければ継続できません。

ステップ2（4ヶ月目～）：実際にジュエリーを作ってみる

AIを活用して作成したデザイン画をもとに、実際にシルバーや宝石を使って制作体験をします。自分の考えたものが形になる感動を体験し、制作の流れを理解します。提携工房ネットワークを活用することで、自分で加工技術を持たなくても、プロフェッショナルな製品を完成させることができます。

ステップ3（4～8ヶ月目）：企画・ブランディング・仕組み化

どのように集客し、どのように販売するのか。マーケティング戦略、ブランディング、コピーライティング、撮影テクニックなど、ビジネスとして成立させるための実務を学びます。デザインスキルだけでなく、販売戦略まで体系的に習得することで、実際に収益を生み出せるジュエリーデザイナーへと成長します。

ステップ4（9～12ヶ月目）：実践・販売

いよいよ販売実践へ。オーダーメイド、百貨店での展示会、インスタライブ販売、自宅サロンなど、それぞれの生活スタイルに合わせた販売方法で、実際にビジネスをスタートします。資金が少ない段階では受注生産型で始め、徐々に在庫を持ち、最終的にはオリジナルブランドを立ち上げるなど、段階的にスケールアップしていきます。

プログラム全体を通じて学べる内容は以下の通りです。

・ジュエリーデザインの基礎から応用

・仕入れ先の確保と原価管理

・製作依頼の手順と品質管理

・マーケティング戦略とブランディング

・販売戦略とコピーライティング

・撮影テクニックと顧客対応

・買取・リフォームビジネス

・HJD認定試験の受験権利

「最小限の努力で最大限の成果を出す」をモットーに、実践的なノウハウを提供してきた結果、約8年間で150名以上が実際にジュエリーデザイナーとして活動を開始し、ブランド立ち上げや独立を実現しています。

「異業種からデザイナーへ」森友里恵さんをはじめとする受講生の成功事例

森友里恵さん（Instagramより）

HJDの卒業生には、異業種からプロのジュエリーデザイナーになった方が多数います。

その代表例として、現在HJD公式アンバサダーを務めている森友里恵さんです。

過去にモデルとして活動していた森さんは、HJDで学んだ宝石学の知識、デザインスキル、販売戦略を活かし、自身のジュエリーブランド「yurimori（ユリモリ）」を立ち上げました。

現在は一点もののジュエリー制作や百貨店での展示会、メディア出演など、多岐にわたる活動を展開しています。

このほかにも、会社員からジュエリーデザイナーとして独立した方、宝石卸店のモデルに起用された方など、受講生それぞれの立場や目標に応じて、実践を通じて人生の選択肢を広げています。

森友里恵さんのInstagramはこちら(https://www.instagram.com/yucrebie?igsh=cDd0bmFncnRuNTVs)

世界最高峰の資格と、約20年の実績を持つ講師

HOUSE JEWELRY DESIGNER（ハウスジュエリーデザイナー）講師：長谷川邦義

講師を務める長谷川邦義は、ジュエリー業界で約20年のキャリアを誇る現役の実務家です。

20歳で独立し、デザインから仕入れ、販売、さらにはBtoBのOEM製作まで、宝飾ビジネスの全工程を一貫して自ら執り行ってきました。

その最大の特徴は、現場叩き上げの「商売の勘」に加え、世界最高峰の学術的背景を併せ持っている点です。

世界で最も権威ある英国宝石学協会（Gem-A）の国際資格である「FGA（宝石学有資格者）」および「DGA（ダイヤモンドディプロマ）」を保持し、ロンドンの名門「ゴールドスミス・ホール」で開催された授与式に日本から招待されるなど、その知見は国際的に認められています。

さらに、AI時代に対応するため、約100万円の知識投資をしてAI活用のスクールに参加。

最新のAI技術を習得し、それを受講生全員が活用できる形でカリキュラムに組み込むことで、学習効率の向上と創造性の拡張を実現しました。

英国宝石学協会（Gem-A）の資格証明書を持つ長谷川邦義

「全国どこにいても直接サポート」受講生訪問活動

オンライン講座でありながら、長谷川邦義は受講生との直接的な関わりを大切にしています。

長谷川邦義は、「東京や大阪では集まりやすいが、お子様がいらっしゃったり、様々な理由で遠方移動が難しい方もいる。だったら私が行けばいっか」という想いから、全国各地の受講生を訪問する活動を継続しています。

2026年2月には香川県高松市のサロン生を訪問し、直接ジュエリーを見せながらモチベーションを高める機会を提供。

過去にも地方でジュエリー店を開業したサロン生を訪ねるなど、オンラインだけでは得られない関係性を築いています。

当時の様子を長谷川邦義がnoteで発信されています。

「サロン生に会いに香川県高松市まで行ってきました」noteはこちら(https://note.com/qnio_92/n/n73bc8fee7ef4)

京都・大阪・神戸・高松・東京・仙台・福岡・広島・金沢・北海道など、全国各地を巡り、受講生と直接会う取り組みを実施中です。

「現場体験で実務力を養う」国内外のリアルイベントを多数開催

HJDでは、オンライン講義に加え、現場での実地体験を重視したリアルイベントを国内外で定期的に開催しています。

宝石市場や鉱山を巡る海外視察（香港、タイ、インドなど）、

香港視察

受講生向けの勉強会、そして全国各地での受講生との交流会など、多彩なプログラムを通じて、座学だけでは得られない「現場の熱量」と「実務知識」を提供しています。

オフライン勉強会

一例として、2025年12月9日には宝石の聖地である東京・御徒町エリアでフィールドワーク企画を実施。

受講生約15名が参加し、通常は一般消費者が立ち入ることのできないBtoB（業者間取引）の現場を視察しました。

【御徒町フィールドワーク】有限会社ラトウナサガル様店内にて【御徒町フィールドワーク】御徒町を巡る受講生ご一行

輸入卸業者での仕入れルートの確認、販売店舗の動線分析、加工・研磨工場での製造プロセスの見学など、実務で即戦力となる知識を習得する貴重な機会となりました。

今後もこうした実地体験の機会を継続的に提供し、受講生が実践的なスキルを養える環境を整えていきます。

ジュエリーデザイン無料レクチャー動画講座のご案内

HOUSE JEWELRY DESIGNERでは、ジュエリーデザイン無料レクチャー動画講座もご用意しております。

無料レクチャー動画講座： https://utage-system.com/page/IlM3rR7BmxhE

最新情報はLINE公式アカウントで配信しておりますので、上記無料レクチャー動画講座のページよりご登録ください。

会社概要

会社名： 株式会社宝石アテンダー

代表者： 代表取締役 長谷川邦義

所在地： 岐阜県岐阜市若宮町5丁目12 若宮ビル2A

設立： 2025年6月

事業内容： ジュエリーデザイナー育成講座運営、宝石鑑別講座運営

公式サイト： https://www.housejewerlydesigner.com/

お問い合わせ： 058-213-1314

Email：info@hjdonline.net