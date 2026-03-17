英国LINTON（リントン）ツイード生地を使用した日本製ハードカバーノートを全国のロフト（９店舗）で発売

株式会社新里製本所

創業90年の製本会社・株式会社新里製本所（本社：東京都文京区、代表取締役：新里知之）は、英国名門テキスタイルメーカー LINTON（リントン）社のツイード生地を表紙に使用したオリジナルノート「HONcept テキスタイルノート “LINTONツイード”」を、2026年3月下旬より全国のロフト9店舗にて順次発売いたします。

本商品は、日本製のハードカバー（上製本）仕様のノートです。生地加工から製本まで国内で行い、糸かがり綴じによる堅牢な造りと、ツイード特有の立体感ある表情を両立させました。

英国LINTON（リントン）ツイード生地を使用したハードカバーノート│ HONcept “LINTON（リントン）ツイード”■ LINTONツイード × 日本の上製本技術世界のデザイナーに愛される、英国リントン社のツイード生地

1912年創業の英国LINTON（リントン）社は、独自に開発した糸と革新的な織り技術により、世界的ブランドにも採用されるツイードを生み出してきました。多彩な糸が織りなす奥行きある質感は“ファンシーツイード”と呼ばれ、素材そのものが主役となる存在感を放ちます。

そのLINTONツイード生地を、1934年創業の新里製本所が上製本（ハードカバー）ノートとして一冊ずつ丁寧に制作。布クロスとは異なる、ファッションテキスタイルならではの豊かな表情を持つノートに仕上げました。

■商品概要

商品名：HONcept テキスタイルノート “LINTON（リントン）ツイード”

発売日：2026年3月下旬より順次

販売場所：全国のロフト９店舗 （銀座ロフト/渋谷ロフト/池袋ロフト/吉祥寺ロフト/横浜ロフト/千葉ロフト/仙台ロフト/京都ロフト/梅田ロフト）

価格：9,460円（税抜価格8,600円）

カラー展開（全6種）│ LINTONツイード生地を使用した上製本ノート

Iris（アイリス）Catherine（キャサリン）Camille（カミーユ）Audrey（オードリー）Claire（クレア）Emma（エマ）

仕様：

・ハードカバー（上製本）

・B6判192頁

・糸かがり綴じ

・本文用紙：OKフールス

・しおり付き

・日本製

■ 企画背景｜消耗品から「選び、所有するノート」へ

ノートは今、単なる消耗文具ではなく、自分で選び、長く使い、所有するプロダクトへと価値が変化しています。価格や枚数だけで選ぶのではなく、素材、背景、作り手まで含めて選択する時代です。

特にハードカバー（上製本）のノートは、耐久性と佇まいを兼ね備えた“持ち続ける前提の文具”。LINTONツイードを表紙にした本シリーズは、英国の伝統的テキスタイルと日本の製本技術を掛け合わせ、「消費する紙製品」ではなく、「選び、所有する一冊」を提案します。

■ 株式会社新里製本所について創業90年を超える老舗製本所が、技術を活かし新たなブランドを展開中。

1934年（昭和9年）創業。東京都文京区白山に拠点を置く上製本を中心とした製本会社です。出版社向けの学術書や写真集など高度な製本を長年手がけてきました。

近年は自社ノートブランド「HONcept」を展開。アパレル生地を表紙に用いたテキスタイルノートや、ビニールや壁紙など新しい素材を使用したオリジナルノートなど、製本会社ならではの技術を活かした製品を国内外に発信しています。