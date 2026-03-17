「AIに仕事を奪われる時代」は来させない。MOONSHOT WORKSとsai X aidが“共創×行動分析×XAI”で次世代組織づくりに向け業務提携

MOONSHOT WORKS株式会社（画像左）株式会社sai X aid 代表取締役 甲斐 凜太郎氏 （画像右）MOONSHOT WORKS株式会社 代表取締役 藤塚 洋介

MOONSHOT WORKS株式会社（本社：東京都、代表取締役：藤塚 洋介、以下「MOONSHOT WORKS」）は、株式会社sai X aid（本社：東京都文京区、代表取締役：甲斐 凜太郎、以下「sai X aid」）との間で、業務提携を開始することをお知らせいたします。

本提携は、

「AIが人の仕事を奪う時代」を前提とするのではなく、「AIが人の意思決定と創造性を拡張し、人と組織が進化し続ける社会」を実装すること

を目的としたものです。

両社は、

- 意思決定できる人材を“再現性をもって”増やすこと- 新規事業人材の成長プロセスを可視化し、育成を属人化させないこと- 個人の経験や勘に依存していた知を、組織のナレッジとして蓄積・進化させること

を同時に実現する、「人 × AI の共創による次世代組織モデル」の構築に取り組んでまいります。

本提携により、以下の3つを中核としたサービス群を共同展開します。

- 共創型意思決定ワークショップ 「AI Co-Creation Lab」- 事業開発アクセラレーションプログラム 「AXL PATH」- 事業開発力・共創力・意思決定力を可視化する分析基盤 「ノビシロBoard AI」

なお、本提携に至る思想や問題意識については、両社代表による対談記事

「AIと人が“同じテーブル”に座った瞬間──組織変革における意思決定の未来とは？」にて詳しく紹介しています。

▶ 対談記事はこちら :https://www.moonshotworks.jp/interview-01

提携に至った背景

― なぜ今、「AI導入」ではなく「意思決定の進化」なのか

近年、多くの大企業においてDXやAI導入が進んでいます。しかし現実には、

- PoC止まりで終わっている- 現場の意思決定や行動は何も変わっていない- 新規事業人材が育たず、同じ失敗を繰り返している- 経験や勘が組織に蓄積されず、人が替わると知も失われる

といった課題が多くの企業で顕在化しています。

その根本原因は、「AI活用」と「人の意思決定・行動・学習の仕組み」が分断されていることにあります。

MOONSHOT WORKSはこれまで、大企業の新規事業開発や組織変革の現場において、「共創」「対話」「意思決定」を軸としたワークショップや人材育成・組織開発プログラムを数多く支援してきました。

一方、sai X aidはExplainable AI（説明可能なAI）を強みとし、AIを“ブラックボックスの自動化ツール”ではなく、“人の意思決定を支援するインフラ”として実装することに取り組んできました。

両社は、

「AIを入れること」ではなく、「意思決定の質と再現性を組織レベルで進化させること」こそが、日本企業の競争力の源泉になる

という問題意識で一致し、本提携に至りました。

提携内容

― 共創 × 行動分析 × XAI による「組織の意思決定OS」の再設計

本提携により、MOONSHOT WORKSの共創メソッド・人材育成ノウハウと、sai X aidのExplainable AI技術を融合し、以下のサービスを展開します。

主な共同プロジェクトは以下の通りです。

■ AI Co-Creation Lab（思想と意思決定OSのアップデート）

AIを単なる効率化ツールとしてではなく、

「人とAIがどう共に考え、どう意思決定するか」を体験的に探る共創型ワークショップ。

- 人は対話・直感・意味づけに集中- AIは構造化・論点整理・網羅性チェックを担う

ことで、意思決定の質そのものをアップデートする組織体験を提供します。

▪️AXL-PATH（Explainable AIによる成長ポテンシャルの可視化）

新規事業人材の育成を単なる研修としてではなく、「挑戦のプロセスそのものをデータとして可視化する」人材育成プラットフォーム。

ビジネスコンテストや新規事業プロジェクトの中で生まれる行動を分析し、意思決定・思考プロセスを、sai X aidのExplainable AI（説明可能AI）により解析し、参加者の強みやボトルネック、成長ポテンシャルを可視化します。

- 人は挑戦・対話・意思決定に集中- AIは行動データの分析・思考プロセスの構造化・成長要因の説明を担う

ことで、

「なぜ成長するのか」「どこを伸ばすべきか」を理解できる人材育成体験を提供します。

これにより、企業は新規事業人材の育成を

属人的な評価から、データに基づく成長支援へと進化させることが可能になります。

AXL-PATH(アクセルパス） :https://www.moonshotworks.jp/axl-pathAXL-PATHは、「育成・構想・実装」を同時に動かし、社員が“考えながら走る”状態をつくる新規事業開発プログラムです。

■ ノビシロBoard AI（組織の知を蓄積する分析・可視化基盤）

MOONSHOT WORKSが展開してきた事業開発力・行動分析力・共創力・意思決定力のアセスメント基盤「ノビシロBoard」に、sai X aidのXAI技術を統合。

- 個人の行動- チームの意思決定プロセス- 成長の因果構造

を説明可能な形で可視化し、「人の成長」と「組織の学習」をナレッジとして蓄積する基盤を構築します。

ノビシロBoard :https://www.moonshotworks.jp/nobishiro-boardMOONSHOT WORKSがこれまで実施してきた「1DayCEO」「スキルCUBE」「スゴロQuest」などの実践型プログラムの知見を体系化。新規事業開発の現場で生まれた“定性的な学び”を定量データとして分析可能にすることで、個と組織の成長プロセスを科学する新しいアプローチを実現しました。

提携先企業概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148380/table/9_1_f3567e533219f48050324bf6140a00c2.jpg?v=202603171051 ]

提携の効果・期待される成果

本提携が目指しているのは、単なる「AI活用の高度化」ではありません。

企業の“意思決定の仕組みそのもの”と、“人と組織の成長構造”を、根本から再設計することです。

多くの企業では今なお、

- 意思決定が一部の経験者やキーパーソンに属人化している- 新規事業の挑戦と失敗が、組織の知として蓄積されず、同じ議論が何度も繰り返されている- AIは導入されているものの、単なる業務効率化ツールに留まっている

といった構造課題を抱えています。

本提携によって、企業は次のような変化を実現できるようになります。

■ 意思決定できる人材が、“再現性をもって”育つ組織へ

これまで意思決定は、「センスのある一部の人」「経験を積んだベテラン」に依存しがちでした。

本取り組みでは、AIによる構造化・論点整理・思考の補助を“前提”にした意思決定プロセスを組織に組み込むことで、



若手や新規事業人材であっても、筋の良い意思決定ができる状態を再現可能なものにしていきます。

「優秀な個人が育つ」のではなく、

「意思決定できる人材が“組織として量産される”状態」をつくることが目標です。

■ 新規事業の成功も失敗も、“組織の資産”として蓄積される

多くの企業では、新規事業の挑戦は「人の記憶」や「担当者の経験」に閉じたまま終わってしまいます。本提携では、行動ログ・意思決定プロセス・成長の軌跡をAIで可視化することで、

- どんな判断が、どんな結果につながったのか- どこで思考が詰まり、どこで突破が起きたのか

といった成功と失敗の構造”そのものを、組織のナレッジとして蓄積**していきます。

これにより、

新規事業は「属人的な博打」ではなく、「組織が学習しながら進化するプロセス」へと変わっていきます。

■ AIが「効率化ツール」から「経営と人材育成のインフラ」へ進化する

本取り組みでAIが担うのは、単なる作業の自動化ではありません。

AIは、

- 思考の構造化- 論点の整理- 抜け漏れの検知- 振り返りの支援

といった領域で、人の意思決定と思考の質を底上げする“知的インフラ”として機能します。

AIは現場の“便利ツール”ではなく、

経営と人材育成を支える“基盤そのもの”へと役割を変えていくのです。

■ 組織が「経験から学習し、進化し続ける」構造を持つようになる

人の成長、チームの学習、組織の進化。

これまで多くの企業では、それらは「属人的で、再現できないもの」でした。

本提携では、

- 人の成長プロセス- チームの意思決定パターン- 組織の学習サイクル

をデータと構造として扱えるようにすることで、

組織そのものが“学習する存在”へと進化していく基盤をつくります。

■ これは、組織のOSそのもののアップデートである

これは単なるツール導入でも、業務改善でもありません。

「人がAIに使われる組織」から、

「AIを使って人と組織が進化する組織」への、構造転換です。

そしてそれは、

日本企業の競争力の源泉を、「属人的な経験」から「学習し続ける組織能力」へとシフトさせる挑戦でもあります。

提携の今後の展開

2026年上期より、「AI Co-Creation Lab」「AI-AXL PATH」「ノビシロBoard AI」の企業向け提供を順次開始します。まずは、新規事業組織・経営企画部門・人事部門を中心とした先行導入企業とともに、実証・改善を重ねながらモデルの高度化を進めていきます。

単なるパッケージ提供ではなく、

- 現場に根づくか- 本当に意思決定の質が変わるか- 人材の成長スピードが変わるか- 組織の学習が回り始めるか

を徹底的に検証し、「実装できるモデル」へと磨き上げていきます。

そして中長期的には、

「人 × AI が共創する未来実装型組織」を、日本のスタンダードにすることを目標に、

業界や企業の枠を超えた展開へと広げていく構想です。それは、

AI時代における“日本企業の組織進化モデル”そのものをつくりにいく挑戦でもあります。

まず何から始めればいいのか？──提携から生まれた最初のおすすめプログラム

「人 × AI の共創」「意思決定の進化」「組織のOSのアップデート」と聞くと、どうしても大きな変革の話に聞こえるかもしれません。

実際に、私たちのサービスには、組織変革・人材育成・分析基盤のメニューが揃っています。

しかし、私たち自身がこれまでの実証や実験の中で「一番やってよかった」と感じているのは、実はまったく別の入り口でした。

それは、 「AIを使わないで、AIとの付き合い方を考えるワークショップ」です。

1DayCEO for AI

～AIと生きる時代の“意思決定と引き受け方”を考える1日～

このプログラムでは、あえて最初からAIツールは使いません。

代わりに、

- 自分はAIを「部下」として使いたいのか- 「パートナー」として使いたいのか- それとも「判断を委ねたい存在」なのか- どこまでをAIに任せ、どこからを人間が引き受けるのか- 自分の仕事の中で「人間である意味」はどこにあるのか

といった問いを、対話とワークを通じて徹底的に掘り下げていきます。

面白いことに、「AI活用の話をしに来たはずなのに、参加者が“自分の仕事観”や“意思決定の哲学”を語り始める」という現象が、ほぼ必ず起こります。

そしてここで初めて、

「この組織は、どんなスタンスでAIと付き合うのか」

「私たちは、何をAIに委ね、何を人間として引き受けるのか」

という、組織としての“前提”が揃います。

なぜ、ここから始めるのか？

多くのAI導入がうまくいかない理由は、

ツールや技術の問題ではなく、「スタンスが揃っていないこと」にあります。

- ある人は「全部AIに任せたい」と思っている- ある人は「AIは信用できない」と思っている- ある人は「便利ツールとしてだけ使いたい」と思っている

この状態で、どれだけ高度な仕組みを入れても、組織は噛み合いません。

だから私たちは、

いきなりAIを入れる前に、

「AIとどう生きるか」を決める1日をつくりました。

それが、1DayCEO for AIです。

その先へ このプログラムを入り口に、

AI Co-Creation Lab で「意思決定のOS」をアップデートし

AI-AXL PATH と ノビシロBoard AI で「育成と組織学習」を実装していく

という流れに進むことで、

「思想 → 行動 → 構造」まで一気通貫した変革が可能になります。

AIとの関係性を考えるワークショップ「1DayCEO for AI」こんな方におすすめです

- 経営層・役員・事業責任者- 新規事業組織の責任者・リーダー- 人事・人材開発・DX推進部- 「AI活用を進めろ」と言われているが、正直どこから手をつけるべきかわからない方AIに関するワークショップのご相談 :https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=9

株式会社sai X aid代表 甲斐 凜太郎氏コメント

これまで弊社では、「AIトランスフォーメーションのすべてのフェーズをご支援する」ということを掲げてきました。当社はAI開発の技術力も有しているため、独自のAI開発を前提としたご相談をいただくことも多くありました。



しかし実際には、お客様から寄せられる課題の多くが、必ずしも独自開発を必要とするものではなく、ChatGPTなどの汎用ツールで解決できるケースも少なくありません。

そうした中で私たちが強く感じていたのは、「とりあえず使ってみる」という姿勢が、まだまだ広がっていないということでした。

「AIについて本を読んで勉強しています」「活用事例を調べています」という声も多く聞きますが、それだけでは進化の速いAIの世界に取り残されてしまうという、強い課題意識を持っていました。

もちろん、当社でも「ハンズオンのAI導入研修」といったサービスは提供してきましたが、単なる業務効率化の文脈を超えて、実際に使うことを通じてAIの本質を理解できるような取り組みが必要だと感じていました。

そうした中で、ワークショップに強みを持つMOONSHOT WORKSさんとの協業のお話をいただきました。今回の協業は、当社が抱えていた課題を解決できるだけでなく、その先に見据えていた「意思決定」や「人とAIの役割の線引き」といったテーマにおいても強く共感する部分があり、これは非常に面白い取り組みになると確信し、今回の業務提携に至りました。

今後は、MOONSHOT WORKSさんとの協業を通じて、AIの社会実装をさらに推進し、企業の意思決定の質を高める取り組みを加速していきたいと考えています。

MOONSHOT WORKS株式会社 代表取締役 藤塚洋介コメント

これまで私は、大企業の新規事業開発や組織変革の現場で、多くの挑戦と失敗、そして意思決定の葛藤を見てきました。その中で強く感じてきたのは、「良いアイデアがないこと」ではなく、**「意思決定のプロセスが組織に蓄積されず、同じ迷いを何度も繰り返してしまうこと」**こそが、日本企業の大きな構造課題だということです。

AIの時代になると、「仕事が奪われる」「人が不要になる」といった議論が先行しがちですが、私はむしろ、AIは人の意思決定と創造性を拡張し、組織を学習する存在へ進化させるための“インフラ”になると考えています。問題は、AIを入れることではなく、それをどう人と組織の意思決定に組み込むかです。

私たちはこれまで、「共創」や「対話」を通じて、人の意思決定や行動変容を支援してきました。しかし同時に、そのプロセスの多くは、まだ“暗黙知”のまま属人化している部分も多く残っていました。

sai X aidさんのExplainable AIや行動分析のアプローチは、これまで言語化しきれなかった「意思決定のプロセス」や「人の成長の構造」を、組織のナレッジとして扱える世界を切り拓いてくれるものだと感じています。

今回の協業は、単なるAI活用支援ではありません。

「意思決定できる人材が育ち、その成長が組織に蓄積され、組織そのものが進化し続ける構造」を、日本企業に実装していく挑戦です。

人がAIに使われる組織ではなく、AIを使って人と組織が進化する社会をつくる。その第一歩を、sai X aidさんと共に踏み出せることを、とても心強く思っています。

MOONSHOT WORKS株式会社

MOONSHOT WORKS株式会社は、新規事業開発やイノベーション創出を専門とするコンサルティング企業です。幅広い業界に対応し、顧客企業のビジネス成長を加速させるための戦略策定、アイデア創出、実行支援を提供します

■会社概要

会社名 ：MOONSHOT WORKS株式会社

所在地 ：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V3F

代表者 ：代表取締役CEO 藤塚洋介

事業内容：新規事業開発に関するコンサルティング、イノベーション人財育成、未来社会創造に関するサービス開発

HP ：https://www.moonshotworks.jp/

記事に関する問い合わせ :https://www.moonshotworks.jp/talkwith