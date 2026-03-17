丸紅ロジスティクス株式会社

丸紅ロジスティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社⾧：栗原 剛、以下「当社」）は、タイ王国バンコク市に国際物流事業を行う子会社「Marubeni Logistics (Thailand) Co., Ltd.」（以下「MLTH」）を設立いたしました。

当社グループは、長年にわたりタイ発着の国際輸送において、多様な業界のお客様向けにサービスを提供してまいりました。今後はMLTHをタイにおける中核会社と位置づけ、日本をはじめとする各国の物流拠点と連携し、サプライチェーン全体を俯瞰した高付加価値な国際物流サービスを提供してまいります。

当社は日本国内において、多業種・多品目にわたる倉庫保管・流通加工・国内輸送サービスを展開しており、その一環として、ペットフードを含む消費財などで、複数メーカーの製品を集約・保管・配送するプラットフォーム型物流にも取り組んでおります。こうした運営ノウハウを活かし、MLTH の設立により、タイをはじめとする生産・調達拠点と世界各地の消費・販売拠点を結ぶ国際一貫物流体制を整備し、グローバルな事業基盤の一層の強化を図ります。

当社は、国内外で培ってまいりました物流オペレーションの知見と丸紅グループのグローバルネットワークを活用し、MLTHを通じてタイ発着の国際物流サービスを拡充するとともに、多様な業界のお客様の事業成長とサプライチェーンの高度化・効率化に貢献してまいります。

■新会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152633/table/13_1_c0f5312f1715dd65ed4e3d86e935cdf6.jpg?v=202603171051 ]

以上