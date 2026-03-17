再生可能エネルギー由来の電力販売を行うテラエナジー株式会社　NPOなど138団体に計2430万円の寄付を実行

TERA Energy株式会社

京都市で再生可能エネルギーを主体とした電力販売（小売電気事業者登録番号：A0582）を行うTERA Energy株式会社 （本社：京都市右京区西京極堤外町18-124 / 代表取締役：竹本 了悟 / 以下：同社）は、2025年12月に子ども食堂やフリースクールなど全国のNPO法人をはじめとする138団体へ、総額2,433万円の寄付を実行しました。水道光熱費や物価高騰が続く中、子ども食堂やフリースクールなどさまざまな社会課題に取り組むNPOといった団体の多くが厳しい財政状況に置かれています。社会課題と向き合う団体を支えるために、同社は日常の延長で「応援」の輪を広げられる仕組みの提供を目指して、2018年の会社設立時から「寄付つきでんき」を展開しています。2025年度は、設立以来初めて寄付先登録数が100団体を超え、寄付総額は2年連続で2,000万円を超えました。寄付額は直近3年で7.8倍に増加しており、2030年までに「1,000団体・単年総額2億円の寄付」を目標に掲げています。

同社の寄付つきでんきは、使用電気料金の最大2.5％を寄付する仕組みであり、同様の寄付つき電気サービスと比べて高い寄付率を設定しています。寄付は利用額に応じて同社の利益から行うため、利用者側に使用分以外の追加費用は発生しない仕組みです。そのため、普段通りの電気利用のみで、全国の団体へ寄付を通じた応援をすることができます。同社は、「温かなつながりをつむぐ」という理念のもと、「応援」という温かな想いが循環する社会を目指して、これからも社会課題に向き合う団体を継続的に支援してまいります。

2025年度の寄付実行と実績報告については、以下のnoteをご覧ください。

https://note.com/teraenergy/n/n869a410cba5c

2025年10月11日実施の寄付先団体同士と地域住民の交流イベント◆寄付額の推移

同社の寄付つきでんきの寄付額は、直近3年間で約7.8倍に伸長しています。寄付先団体の登録数も、58団体から138団体へと増加しました。

2022年：58団体／約310万円

2023年：64団体／約411万円（前年度比1.3倍増）

2024年：86団体／2298万8684円（前年度比5.5倍増）

2025年：138団体／2433万6614円

2030年までに1000団体の登録と、単年総額2億円の寄付を目指します。

◆同社の寄付つきでんきの仕組み

同社の寄付つきでんきは、利用者が普段通り電気を使用するだけで、社会課題に取り組む団体を応援できる仕組みです。使用された電気料金の最大2.5％を同社の利益から寄付する設計となっており、利用者に追加の費用負担は発生しません。寄付つきサービスでは寄付分が利用者の料金に上乗せされるケースもありますが、本サービスでは利用者に追加負担がないため、

日常生活の延長で無理なく「応援」を実現できる点が特長です。また、寄付先団体の登録にあたっては、同社代表が必ず面談に同席し、活動内容だけでなく想いや熱量を直接確認しています。数字だけではなく、理念や志を大切にする姿勢のもと、応援先としての寄付先団体を登録しています。

◆代表のコメント

同社は、2018年の創業以来、「あたたかなつながり」をエネルギー事業を通じて社会に広げたいという想いで歩み続け、今年度は2,430万円を138団体へお届けすることができました。2026年3月現在、寄付先団体の登録数は170を超え、団体同士がつながり、学び合い、小さなコラボレーションが生まれる取り組みも始めました。

秋に開催した「テラエナジー文化まつり」では、お客さまと寄付先団体、地域の方々が入り混じり、温かな循環が目に見えるかたちで立ち上がる場となり、直接対話することの価値を改めて実感しています。

寄付を通じて社会課題に取り組む団体を継続的に支える仕組みは、創業時に抱いた「暮らしの中の想いが、自然と誰かの力になる仕組みをつくりたい」という願いから生まれました。電気という、誰もが使い続けるインフラに紐づけることで、寄付の“継続の壁”を取り除き、団体が活動に集中できる環境を整える。この取り組みは少しずつ広がり、今ようやく、団体同士が励まし合いながら進む「共助の経済圏」と呼べる領域に差しかかっています。

2026年は、この共助の輪をさらに広げる一年にしたいと考えています。寄付額を増やすこと以上に、団体同士・お客さま同士がつながることで力が増していく状態を育てていくことが、目指している姿です。これからも、温かなつながりを社会に届け続けられるよう、尽力してまいります。

◆会社情報

会 社 名：TERA Energy株式会社

所 在 地：京都市右京区西京極堤外町18-124

代 表 者：竹本 了悟

代 表 番 号：075-874-4851

F A X ：075-874-4852

設 立 ：2018年6月11日

U R L : https://tera-energy.com/

事 業 内 容：再生可能エネルギーを主体とした電力販売

（小売電気事業者登録番号：A0582）

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