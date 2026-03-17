株式会社RC

出張買取サービス「買いクル名東店」は、引越し荷造りがピークを迎える3月・4月において、故障や電池切れで動かなくなった腕時計を重点的に査定する「不用時計・買取強化キャンペーン」を実施いたします。また、本キャンペーンをきっかけに、引越しに伴い、もう使わなくなったもの「なんでも査定」を並行して実施いたします。

1. 企画の背景：引越し準備で必ず手が出る「思い出の不用品」

3月の引越しシーズン、荷造りの最中に必ずと言っていいほど出てくるのが「今は使っていないけれど、捨てられないもの」です。その代表格が「腕時計」です。 「かつて愛用していた」「記念にいただいた」といった背景から、動かなくなってもゴミとして捨てるには抵抗があり、結果として片付けの手を止める原因になっています。買いクル名東店では、こうした「思い出の品」を次の活用先へ繋ぐことで、お客様の心理的負担を減らし、スムーズな引越しを支援したいと考えています。

2. サービスの特徴：不動時計を入り口に、家中の不用品をその場で査定

本企画では、処分に迷う「不動時計」をフックに、引越し時に出る不用品をジャンルレスに査定いたします。

不動時計の強化査定： 電池切れ、ガラス割れ、ベルト破損がある時計も1点ずつ丁寧に査定します。「こんな状態でもいいの？」という品こそ、ぜひお見せください。

「なんでも査定」の同時実施： 時計だけでなく、カメラ、楽器、ブランドバッグ、貴金属から、おもちゃ、贈答品の食器、小型家電まで、家中のあらゆる不用品をその場でまとめて査定します。

手間いらずの出張スタイル： 忙しい引越し作業の手を止めることなく、玄関先でスピーディーに査定・現金化が可能です。

対象エリア： 名古屋市名東区、守山区（地域密着で迅速に対応します）

3. 地域に根ざした信頼と実績

「買いクル名東店」は、ご依頼いただく皆様に安心してご利用いただけるよう、誠実な対応を徹底しています。

高い顧客満足度： Googleマップにおける店舗評価は**4.9点（全119件のクチコミ）**をいただいております。強引な交渉をせず、お客様の気持ちに寄り添った査定が選ばれる理由です。

全国ネットワークの安心感： 全国展開する「買いクル」のノウハウを活かし、適正な市場価格での買取を実現しています。

お問い合わせ・無料査定のご予約

買いクル名東店

対応地域：名古屋市名東区、守山区

電話番号：0120-925-089

LINEでのお問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@358nvbkx

（通話料無料／24時間受付中／土日祝も対応）

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【買いクル本部】

運営：株式会社RC

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

HP：https://kaikuru.com

【関連サイト】

出張買取「買いクル」、引越し時の不用品一括査定オプション「1,000円BOX」強化 ～名古屋市名東区・守山区エリアにて、リユース促進による引越し時の負担軽減を検証～(https://kaikuru.com/news/IHtA_BT-)

時計ならなんでも買いクルが査定します！(https://kaikuru.com/item/tokei)