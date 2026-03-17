コガソフトウェア、健康優良企業「金の認定」を7年連続で更新取得

コガソフトウェア株式会社

コガソフトウェア株式会社（本社：東京都台東区／大阪府大阪市、代表取締役：古賀 詳二）は、健康経営・健康づくりに関する継続的な取り組みが評価され、健康企業宣言東京推進協議会より、健康優良企業「金の認定」を7年連続で更新したことをお知らせいたします。

今回の認定は、当社が掲げる経営理念の一つである「社員並びにその家族が穏やかなる精神を持てる職場文化を育成する。」のもと、社員一人ひとりが心身ともに健やかに働ける環境づくりを継続して進めてきたことが評価されたものです。

健康優良企業「金の認定」は、健康企業宣言に基づき、企業が従業員の健康保持・増進に向けた取り組みを継続的に実施していることを評価する認定制度です。当社では、健康診断受診率100％を基本方針とし、代表取締役を健康経営責任者、社内横断の健康経営推進室を中心とした体制のもと、健康経営を推進しています。

具体的には、健康診断結果に対する産業医の個別チェックおよび面談、毎年のストレスチェックと高ストレス者への面談指導、週2回のオンラインストレッチ教室、管理栄養士によるオンライン料理教室、フレックスタイム制やリモートワーク制度の活用、インフルエンザ予防接種費用の全額負担など、多面的な取り組みを継続しています。その結果、月平均残業時間は8年連続で約10時間、昨年の有給休暇取得率は85％となりました。

こうした健康経営の推進は、社員とその家族の健康保持・増進にとどまらず、少子高齢化や労働力不足といった将来的な社会課題を見据え、健康寿命の延伸や長く安心して働き続けられる社会の実現に向けた取り組みの一環でもあります。

今後もコガソフトウェアは、社員とその家族の健康保持・増進に向けた施策をさらに充実させるとともに、ITとヘルスケアの融合、ならびに健康経営の普及・啓発を通じて、社会全体の健康づくりに貢献してまいります。

全社員参加の体力テストの様子朝食イベント風景

代表コメント

このたび、健康優良企業「金の認定」を7年連続で更新できましたことを、大変光栄に思っております。

社員とその家族の健康は、企業の持続的な成長を支える重要な基盤です。当社では、誰もが安心して働き、力を発揮できる職場環境づくりを経営の重要課題の一つとして位置づけ、継続的に取り組んでまいりました。

今後も、健康経営を着実に推進し、健康寿命の延伸や働きやすい社会の実現に向けて、当社の技術とサービスを通じた価値提供に努めてまいります。

コガソフトウェア株式会社

代表取締役 古賀 詳二

認定概要

認定名称：健康優良企業「金の認定」

認定日：令和7年12月25日

認定期間：令和8年1月1日～令和8年12月31日

認定機関：健康企業宣言東京推進協議会

加入健康保険組合：関東ITソフトウェア健康保険組合

会社概要

会社名：コガソフトウェア株式会社

代表者：代表取締役 古賀 詳二

設立：2000年3月21日

東京本社：東京都台東区上野1-19-10 上野広小路会館6階

大阪本社：大阪府大阪市中央区高麗橋4-5-13 淀屋橋サテライトビル4階401号室

事業内容：システム開発事業、ヘルスケアサービス事業、モビリティサービス事業 ほか

URL：https://www.kogasoftware.com/

本件に関するお問い合わせ先

コガソフトウェア株式会社

担当：善養寺 雅規

TEL：03-3833-0733

E-mail：masaki_zenyoji@kogasoftware.com