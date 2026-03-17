TikTokトップライブコマーサー上司のあさみ、MoldBreaking代表取締役に就任

株式会社MoldBreaking

株式会社MoldBreaking（本社：東京都渋谷区）は、2026年3月５日付で、TikTokライブコマース分野で活躍する上司のあさみ（原 朝未）が代表取締役に就任したことをお知らせいたします。

株式会社MoldBreaking 代表取締役社長 原 朝未

上司のあさみは、美容・インナービューティー領域を中心にライブコマースを展開し、数多くのブランドとのタイアップを通じて、日本のライブコマース市場において注目を集めてきました。

今回の代表就任により、MoldBreakingは「伴走型ブランドライブコマース」とAIを融合したブランド成長モデルをさらに進化させ、ブランドのグローバル展開を加速してまいります。

上司のあさみ_TikTokライブ_実施データ

□ライブコマースを通じてブランド成長を支援

上司のあさみは「ライブを通してWOW（驚嘆）を届ける」をコンセプトに、ライブコマースを通じたブランド成長支援を行ってきました。

これまでに

美容・健康・ライフスタイル領域を中心に100ブランド以上とのタイアップ ライブコマーサー育成300名以上 TikTokを中心としたブランドライブコマースを多数実施

などの実績を持ち、日本のライブコマース市場において高い評価を得ています。

ライブ配信を単なる販売手法ではなく、ブランドとユーザーをつなぐコミュニケーションの場として捉え、ブランド価値を高めるライブコマースモデルを実践してきました。

muniLIVE.AI_ログインイメージ

□ライブコマース×テクノロジーによるブランド成長モデル

MoldBreakingでは今後、ライブコマースとAIを融合したブランド成長基盤の構築を進めていきます。

ライブコマースの現場には、

売れるトーク 顧客心理 商品訴求 ブランドストーリー

など、経験から生まれる多くの知見が存在します。

MoldBreakingでは、これらの知見をデータとテクノロジーを活用して蓄積し、ブランド成長の新しい仕組みとして活用していくことを目指しています。

今後はAIを活用したブランド成長基盤についても、順次発表していく予定です。

□上司のあさみ コメント

「ライブを通してWOW（驚嘆）を届ける」

これが、私がずっと大切にしてきたコンセプトです。

これまでライブコマースを通して、多くのブランドやユーザーの皆さまと出会うことができました。

これからはMoldBreakingの代表として、ライブコマースの可能性をさらに広げながら、ブランドが世界へ広がる新しい成長モデルを作っていきたいと思っています。

これまで支えてくださった皆さまに心から感謝するとともに、これからも新しい挑戦を続けていきます。