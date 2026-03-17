恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」が25周年ー特設サイトを公開

株式会社ワクワクコミュニケーションズ

株式会社ワクワクコミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 正広）が運営するマッチングアプリ「ワクワクメール（ワクワク）」は、2026年3月にサービス開始25周年を迎えました。これを記念し、25周年特設サイトを公開いたします。

◆ 25周年特設サイトの内容

25年分の感謝を込めて、ワクワクの歴史やデータ、楽しいクイズコンテンツなどを通じて、サービスの魅力を改めてお届けします。

▼ ワクワク 25周年特設サイト

【特設サイトはこちら】https://550909.com/n/anniversary/25th/(https://550909.com/n/anniversary/25th/)

特設サイトでは、25年間の歩みを振り返るコンテンツをお楽しみいただけます。

＜ワクワクの歩み＞

時代の変化とともに進化してきたワクワクの軌跡を振り返ります。

＜データで見るワクワク＞

マッチング数やコンテンツ数など、25年間の実績をデータでご紹介します。

＜ワクワク理解度クイズ＞

ワクワクにまつわるクイズを10問用意しました。どなたでもご参加できますので、ぜひ挑戦してみてください！

◆ ワクワクが25年にわたって大切にしてきたこと

2001年当時、インターネット上で出会いを求めることには不安がつきまとう時代でした。

「現実の中で出会いが生まれた時のような心高鳴るワクワクを、サイトの中で作りたい」。ワクワクは、その一心からスタートしたサービスです。



サービス開始当初から続く24時間365日のサイト内パトロール、不適切な利用者への厳正な対応、お客様の声に耳を傾けた上でのサービス改善。こうした地道な取り組みを25年間積み重ねてきたことが、累計1,300万人を超える会員登録につながっています。

世の中にはさまざまな出会いの形があります。恋愛や婚活だけでなく、趣味の仲間を見つけたい人、日常に新しい刺激がほしい人。ワクワクは、そのすべてを等しく大切に考えてきました。どんな出会いであっても、当人たちにとってかけがえのないものであるということ。

この信念は、25年経った今も変わりません。



◆ これからのワクワク ― 次のフェーズに向けて

25周年は終着点ではなく、新たなスタート地点です。

出会いの形はこれからも変わり続けるでしょう。しかし、誰かと出会ったときに感じるワクワクする気持ちは、きっとこの先も変わりません。

ワクワクは、これからも安心して利用できる環境を整えながら、新しい出会いの体験を提供してまいります。

◆ マッチングアプリ「ワクワク」について

【登録数1,300万人以上！国内最大級の恋愛マッチングアプリ】

・恋活・婚活のお相手探しはもちろん、つぶやいたり日記を書いたりSNSとしてもご利用いただけます

・安心してご利用いただけるように、年齢確認やセキュリティ体制の強化しております

価格：ダウンロード無料（従量課金制）

開発運営：株式会社ワクワクコミュニケーションズ（http://wakuwaku-communications.com(http://wakuwaku-communications.com/)）

公式サイト（WEB）：https://550909.com/

iPhone向けアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/id750823886

Android向けアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.wkapp

※iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。