恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」が25周年ー特設サイトを公開
株式会社ワクワクコミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 正広）が運営するマッチングアプリ「ワクワクメール（ワクワク）」は、2026年3月にサービス開始25周年を迎えました。これを記念し、25周年特設サイトを公開いたします。
◆ 25周年特設サイトの内容
25年分の感謝を込めて、ワクワクの歴史やデータ、楽しいクイズコンテンツなどを通じて、サービスの魅力を改めてお届けします。
▼ ワクワク 25周年特設サイト
【特設サイトはこちら】https://550909.com/n/anniversary/25th/(https://550909.com/n/anniversary/25th/)
特設サイトでは、25年間の歩みを振り返るコンテンツをお楽しみいただけます。
＜ワクワクの歩み＞
時代の変化とともに進化してきたワクワクの軌跡を振り返ります。
＜データで見るワクワク＞
マッチング数やコンテンツ数など、25年間の実績をデータでご紹介します。
＜ワクワク理解度クイズ＞
ワクワクにまつわるクイズを10問用意しました。どなたでもご参加できますので、ぜひ挑戦してみてください！
◆ ワクワクが25年にわたって大切にしてきたこと
2001年当時、インターネット上で出会いを求めることには不安がつきまとう時代でした。
「現実の中で出会いが生まれた時のような心高鳴るワクワクを、サイトの中で作りたい」。ワクワクは、その一心からスタートしたサービスです。
サービス開始当初から続く24時間365日のサイト内パトロール、不適切な利用者への厳正な対応、お客様の声に耳を傾けた上でのサービス改善。こうした地道な取り組みを25年間積み重ねてきたことが、累計1,300万人を超える会員登録につながっています。
世の中にはさまざまな出会いの形があります。恋愛や婚活だけでなく、趣味の仲間を見つけたい人、日常に新しい刺激がほしい人。ワクワクは、そのすべてを等しく大切に考えてきました。どんな出会いであっても、当人たちにとってかけがえのないものであるということ。
この信念は、25年経った今も変わりません。
◆ これからのワクワク ― 次のフェーズに向けて
25周年は終着点ではなく、新たなスタート地点です。
出会いの形はこれからも変わり続けるでしょう。しかし、誰かと出会ったときに感じるワクワクする気持ちは、きっとこの先も変わりません。
ワクワクは、これからも安心して利用できる環境を整えながら、新しい出会いの体験を提供してまいります。
◆ マッチングアプリ「ワクワク」について
【登録数1,300万人以上！国内最大級の恋愛マッチングアプリ】
・恋活・婚活のお相手探しはもちろん、つぶやいたり日記を書いたりSNSとしてもご利用いただけます
・安心してご利用いただけるように、年齢確認やセキュリティ体制の強化しております
価格：ダウンロード無料（従量課金制）
開発運営：株式会社ワクワクコミュニケーションズ（http://wakuwaku-communications.com(http://wakuwaku-communications.com/)）
公式サイト（WEB）：https://550909.com/
iPhone向けアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/id750823886
Android向けアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.wkapp
※iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。