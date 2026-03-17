質的研究支援ソフト「NVivo」オンサイトワークショップ 2026年春 東京を開催しました

ユサコ株式会社

研究支援サービスを展開するユサコ株式会社（本社：東京都港区東麻布2丁目17番12号、代表取締役：山川 真一）は、質的研究を支援するソフトウェア「NVivo」の実践的な活用をテーマに、2026年3月14日（土）に対面形式のNVivoオンサイトワークショップを開催しました。

2026年最初のNVivoオンサイトワークショップとして実施され、研究者・大学教員・大学院生などを対象に、NVivoの基本操作から質的データの分析プロセスまでを実践形式で学べる内容となりました。少人数制(定員12名)で開催することで、参加者一人ひとりが実際にソフトウェアを操作しながら理解を深められる環境を提供しています。

【当日のプログラム（抜粋）】

・第1部｜NVivoに触れてみる：基本的なインターフェースと探索操作の体験

・第2部｜コーディング実習：コードツリーの作成と記述的コーディングのプロセス

・第3部｜探索・視覚化：ケース管理、属性付与、検索・視覚化クエリの体験

・まとめ：講義の総括と質疑応答

・自由実習（希望者のみ参加）：参加者自身のデータで操作を実践、スタッフの個別サポート付き

【講師】

笹生 智子 様

大学卒業後、NVivoの開発元であるQSR International（現Lumivero）をはじめ、SAS、SPSS、IBMなど、主要な分析ソフトウェアベンダーにて、営業・マーケティング業務を中心とした企画・実行管理やチームマネジメントに従事。現在はフリーランスとして、大学の教員や研究者、学生など、質的データの分析に取り組む方に向けて、トレーニングや個別の分析支援などを提供。2024年より青山学院大学国際政治経済学部にて非常勤講師も務めている。

【反響・評価】

イベント終了後のアンケートでは、満足・やや満足が多数を占め、講義の説明についても「わかりやすかった」との評価が多く寄せられました。

NVivoの基本操作だけでなく、ケース管理や探索機能など、これまで使ったことのなかった機能への理解が深まったという声も見られました。

また、実際の研究での活用を想定した感想や、より効率的に学ぶための事前動画や応用講座への期待など、今後のプログラム改善につながる意見も寄せられました。

▼参加者の声（一部抜粋）

「大変勉強になりました。とてもわかりやすかったです。」

「動画で理解できなかったことが、今回の講義でよくわかりました。」

「これまでケースや探索などは使ったことがなかったので、大変勉強になりました。今後の研究で役立てたいと思います。」

「膨大な情報量を、ポイントを絞って体系的に説明していただき、NVivoの機能や活用の可能性がよく理解できました。」

「インタビュー調査を実施する予定なので、今後実際に使ってみようと思います。」

【担当者コメント】

ユサコ株式会社 研究支援事業部 NVivoプロダクトマネージャー 金築 幸生

「2026年最初のNVivo対面ワークショップとして開催しましたが、今回もさまざまな分野の研究者の方にご参加いただきました。実際にNVivoを操作しながら学んでいただくことで、多くの疑問や不安を解消していただけたのではないかと思います。オンライン講座では得られない、対面ならではの質問やディスカッションも多く、参加者同士の交流も含めて非常に有意義な場となりました。今後も研究現場に寄り添いながら、質的研究を支援する取り組みを続けていきたいと考えています。」

【次回開催について】

次回のNVivoオンサイトワークショップは2026年6月中の開催を予定しています。

参加をご希望の方やご興味をお持ちの方は、ユサコ株式会社のホームページをご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。

【NVivoについて】

NVivoは、インタビュー、自由記述アンケート、フィールドノート、文書資料、音声・動画などの質的データを整理・分析するための研究支援ソフトウェアです。

研究者は、データを体系的に整理し、コード（テーマ）を付与しながら分析を進めることで、複雑な質的データから意味のあるパターンや洞察を見出すことができます。

最新版では、AIアシスタント機能も搭載され、データの要約やコーディングの補助など、研究者の分析作業を効率化する機能が提供されています。

社会科学、教育学、看護学、心理学、政策研究など幅広い分野で活用されており、世界中の大学・研究機関で導入されています。

NVivoは、質的研究の効率化と研究の質の向上を支援するツールとして、世界中の研究現場で活用されています。