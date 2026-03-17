CHOPLATEに数量限定の新色「オリーブグリーン」登場

株式会社テント

株式会社河辺商会（大阪府堺市）とクリエイティブユニットTENT(https://tent1000.com/)（東京都世田谷区）は、シリーズ累計22万枚を突破した「まな板になるお皿」CHOPLATEシリーズの新色として「オリーブグリーン」を発表いたします。

174mm オリーブグリーン220mm オリーブグリーン

BOWL オリーブグリーンCHOPSTICK オリーブグリーン

今回の新色では、既存の「ブラック」「ストーングレー」と同様、SPS樹脂特有の質感を最大限に引き出す色合いを追求。まな板になる、落としても割れない、電子レンジ・食洗機OK、という機能性はそのままに、食卓の空気をふっと和らげる、瑞々しくも落ち着いたトーン「オリーブグリーン」が加わりました。2026年3月17日より、公式オンラインストア(https://tent1000.com/choplate/)限定・数量限定にて販売を開始いたします。

■ 素材の表情を活かす、色へのこだわり

CHOPLATEに使用されているSPS樹脂は、成形時に独特の繊維状の模様が表面に現れます。このテクスチャこそが、食材を盛り付けた際の「美味しそうな見栄え」を支える重要な要素です。 既存のブラックやストーングレーと同様に、今回のオリーブグリーンもまた、この「素材が持つありのままの表情」が映える色として選ばれました。

■ 食卓の空気が和らぐ

これまでのブラックやストーングレーが、食材を鮮やかに浮かび上がらせる存在だったとすれば、 低彩度でやさしいオリーブグリーンは食材にやさしく寄り添う存在を目指しました。便利すぎる道具だから毎日使ってしまうCHOPLATE、だからこそ、日常の風景をふっと和らげられるような優しい色を採用しました。

■ 家族での使い分けを軽やかにする4ラインナップ

毎日使える食器だからこそ「家族で使う際に見分けをつけたい」というユーザーの声に応え、日常で特に出番の多い4アイテム（174mm,220mm,BOWL,CHOPSTICK）を展開。ブラックやストーングレーと一緒に使っても調和します。

製品情報

■製品名：CHOPLATE Olive green （チョップレート オリーブグリーン）

■ラインナップ：174mm、220mm、BOWL、CHOPSTICK

■特徴：高硬度SPS樹脂製（割れにくく傷つきにくい）、電子レンジ・食洗機対応

■発売日：2026年3月17日

■製品HP：https://tent1000.com/choplate/chopstick.html

■販売場所

・TENTのTEMPO：https://tempo.tent1000.com/

・河辺商会 online store：https://kawabes.thebase.in/

【CHOPLATEについて】

2021年に小皿サイズが発売開始されたCHOPLATEは、フルーツやパンやおつまみなどを、ちょっと切りたい。テーブルの上の料理を、子どもが食べやすいサイズに切り分けたい。そんなシチュエーションに最適な、まな板になるお皿です。これまでに小皿（直径174mm）、中皿（220mm）、大皿（260mm）、そしてミニナイフとボウルとお箸が発売され、口コミだけでシリーズ累計22万個を突破しています。

https://tent1000.com/choplate/

河辺商会について

大手メーカーの自動車や家電などの精密部品を数多く製造してきた、大阪のプラスチック成型加工メーカーです。

http://www.kawabe-co.com/

TENTについて

「ものづくりで新しい風景をつくる。」プロダクトデザインを軸に何をどう作りどう伝えるかの全てに関わるクリエティブユニットです。大手メーカーから町工場まで、各企業のターニングポイントとなるヒット製品を生み出しています。代表作：STAN. by zojirushi、DRAW A LINE 、フライパンジュウ など。iF DESIGN AWARD 2025 金賞をはじめ国内外で受賞多数。

https://tent1000.com/

参考：過去のCHOPLATEシリーズプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000041059.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000041059.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000041059.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000041059.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000041059.html