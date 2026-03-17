福岡県八女市、aiESGの「ESG分析・評価コンサルティング」を導入

株式会社aiESG

九州大学発のスタートアップとして、AIを活用したサプライチェーンESG評価サービス、プラットフォームを提供する株式会社aiESG（アイエスジー、本社：福岡県福岡市、代表取締役：馬奈木 俊介、以下「aiESG」）は、福岡県八女市に、aiESGの「ESG分析・評価コンサルティング」を導入いただきました。導入事例として、インタビュー記事、およびインタビュー動画を公開したことをお知らせいたします。

■八女市との取り組みについて

福岡県南部に位置する八女市は、全国茶品評会で25年連続日本一に輝く「八女伝統本玉露」を筆頭に、GI認証（地理的表示）を保持する日本最高峰の茶産地です。しかし、国内の生活環境の変化や急須離れ、後継者不足といった構造的な課題に直面しており、産地の持続可能性をかけた新たな戦略が求められています。

現在、世界的な健康志向を背景に緑茶・抹茶の輸出は過去最高を更新していますが、海外市場では「味の良さ」だけでなく、環境配慮や労働条件といった生産背景（ESG）が商品価値として厳しく問われる時代へと変化しています。



海外展開における差別化として、「目に見えにくい価値」を客観的・定量的に示すため、aiESGの「ESG分析・評価コンサルティング」を導入いただきました。



「農業を産業として成立させ続ける」という強い意思のもと、サービス導入に至った背景や「八女茶におけるESG分析・評価の意義」について、八女市の簑原悠太朗市長をはじめ、八女市役所 建設経済部 農業振興課 参事補佐兼農産園芸・輸出戦略係長 ESG評価業務委託担当 谷口博信様と同課の山中志穂様にお話を伺いました。

公開日：2026年3月17日

公開先：aiESGコーポレートサイト／aiESG公式YouTube

記事URL：https://aiesg.co.jp/topics/report/20260317-yame-city/

動画URL：https://youtu.be/802lPn_-558%E3%80%80

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■株式会社aiESG (アイエスジー)について

「aiESG」は、製品およびサービスレベルのESG分析を通して、持続可能な社会の実現を目指す九州大学発のスタートアップ企業です。国連報告書代表など国際的・学術的な長年のESG研究成果を元に、サプライチェーンを全て遡ったESG評価プラットフォーム「aiESG Flow」などを提供しています。また、ESG全般について支援サービスを行っています。

当社コーポレートサイトはこちらから（https://aiesg.co.jp/）

■会社概要

会社名 ：株式会社aiESG

本社所在地 ：福岡市博多区博多駅前 1-15-20 NMF博多駅前ビル 2階

代表取締役 ：馬奈木 俊介

最高経営責任者 ：関 大吉

事業内容 ：プロダクト/サービスレベルのESG分析事業

HP ：https://aiesg.co.jp/

設立 ：2022年7月