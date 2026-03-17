【ゼロ高特別授業】ステップゴルフ創業者・榎本考修氏が自身の半生を振り返り「起業とビジネス」をテーマに特別講義を開催

株式会社ZERO EDUCATION&ARTS

世界最大級のインドアゴルフスクール「ステップゴルフ」を運営するステップゴルフ株式会社 代表取締役CEO・榎本考修（えのもと たかのぶ）氏が、ゼロ高等学院（以下、ゼロ高）の客員教授に就任し、特別授業を行いました。次世代の起業家育成に向けた連携を強化していきます。

榎本氏は、自身の高校生時代からプロゴルファー時代、そして起業に至るまでの軌跡を振り返りながら、業界の常識を覆してきた経営者としての視点を率直に語りました。生徒たちは、起業やビジネスの現実をより具体的に捉える機会を得ました。

榎本 考修（えのもと たかのぶ）

ステップゴルフ株式会社 代表取締役CEO

2012年にステップゴルフ株式会社を設立。

『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、全国158店舗・822打席（※2026年3月時点 ※オープン準備中の店舗を含む）のインドアゴルフスクールを展開。

累計会員数は10万人を突破し、インドアゴルフスクールとして世界最大級の規模を誇る。

「100万人のゴルファー創出」「Well-being社会の実現」を掲げ、業界の常識を変革し続けている。

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【開催日】

2月17日（火）

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【内容】

本講義では、榎本氏が高校時代からプロゴルファー時代、そして起業に至るまでの歩みを振り返りながら、起業の現実について率直に語りました。華やかに見える成功の裏側には、地道な挑戦と継続の積み重ねがあることを、自身の経験を通して共有しました。

・なぜ業界の常識を疑う必要があるのか

・市場を拡大するために何を変えたのか

・ビジョンを掲げ続ける経営者の覚悟とは何か

といった問いを通じて、単なる成功談ではなく、挑戦の裏側にある葛藤や判断基準に触れる時間となりました。

特に、

「業界の常識を疑うこと」

「ビジョンを掲げ続けること」

「継続する覚悟を持つこと」

という言葉は、生徒たちの心に深く刻まれました。

講義後半には質疑応答の時間も設けられ、「高校生のうちにやっておくべきこと」「失敗との向き合い方」「事業を拡大する際に大切にしていること」など、多くの質問が寄せられ、活発な議論が交わされました。起業を目指す生徒だけでなく、自らの進路と真剣に向き合う実践的な学びの時間となりました。

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【ステップゴルフ株式会社について】

『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、822打席／158店舗※（2026年3月時点 ※オープン準備中の店舗を含む）のインドアゴルフスクールを展開しています。

累計会員数10万人を突破し、インドアゴルフスクールでは打席数、会員数ともに世界最大級を誇っています。今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。

また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-being創造企業としての役割へも活動の場を広げていきます。



会社名：ステップゴルフ株式会社

代表者：代表取締役 榎本 考修（えのもと たかのぶ）

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町9番17号

資本金：1億円

設立：2012年11月9日

企業サイト：https://stepgolf-inc.jp/

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【ゼロ高等学院について】

主宰 堀江貴文「将来の夢なんか、いま叶えろ」「稼ぐ力は、最新の学力。」を教育方針として掲げる最新の教育機関。全国に約85名の生徒が在籍、日本一起業家を輩出する高校を目指している。大人と高校生のボーダーラインをなくし、行動を通じて社会の中で実践的に学べる環境を提供する。

【お問い合わせ先】

本件およびその他のお問い合わせは下記よりお願いします

▼お問い合わせ

https://form.run/@contact-company



運営会社：株式会社ZERO EDUCATION & ARTS

主宰 堀江貴文 代表：内藤賢司

設立：2018年4月

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

HP：https://www.zero-ko.com