INSIGHT LAB、無料の製造DXセミナーをデンソーウェーブと共催

INSIGHT LAB株式会社お申込はこちら（無料） :https://event.insight-lab.co.jp/subscription-densowave

ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：遠山 功、証券コード：227A、以下「当社」）は、株式会社デンソーウェーブ（本社：愛知県知多郡阿久比町、代表取締役社長：相良隆義、以下「デンソーウェーブ」）との共催で、製造業向けオンラインセミナー「何からはじめる？これからの製造DX ― 工場の見える化からデータ活用、生産性向上、トレーサビリティ」を、2026年4月14日（火）11時に開催いたします。

本セミナーでは、見える化の導入を検討している企業から、すでに取り組みを進めている企業までを対象に、製造DXを段階的に進めるための全体像を実際の事例やロードマップをもとに解説します。

■セミナー開催の背景

製造業におけるDX推進の重要性が高まる一方で

- 何から着手すべきか分からない- 工場の見える化を検討しているが、その先の活用像が描けない- 可視化と経営成果との結びつきが見えにくい

といった声も多く聞かれます。

製造DXは、単にシステムを導入することではありません。現場データをどのように取得・蓄積・分析・改善し、経営成果につなげるのかという＜全体設計＞が重要です。

■セミナー概要

本セミナーでは、工場のリアルタイムな見える化を起点に、データ活用、生産性向上、トレーサビリティ確立へと発展させる実践的アプローチを、実際の事例やロードマップをもとに解説します。

■こんな方におすすめ- 工場・製造業のDXの進め方がわからずお困りの方- 工場の状況をリアルタイムで把握したい化- 工場データが「見える化止まり」でお悩みの方■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/33210/table/78_1_85ce6655cdff47b025fcd524e0890d7b.jpg?v=202603171051 ]

お申込はこちら（無料） :https://event.insight-lab.co.jp/subscription-densowave

ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社

INSIGHT LABは「ビッグデータを活用し、より豊かな社会を創る」をミッションに掲げています。お客様のニーズに合わせ、データ分析基盤構築、データ可視化、AIシステム開発など、データにまつわる各技術専門のスペシャリストチームが、コンサルティング・開発・運用保守まで一気通貫で支援いたします。





設立：2005年12月22日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル33階

代表者名：代表取締役 社長 CEO 遠山 功

URL：https://insight-lab.co.jp/